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紐約市府中止與川普集團所有合約

記者黃伊奕／紐約報導
川普集團多個市府合同被取消，其名下物業也多更名。（美聯社）
川普集團多個市府合同被取消，其名下物業也多更名。（美聯社）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)13日宣布，紐約市將終止與川普集團的合約，包括中央公園兩個溜冰場、中央公園旋轉木馬以及布朗士的川普高爾夫球場等。

白思豪表示，川普總統煽動下導致的國會山莊暴動，顯然構成犯罪行為，「紐約市將不再與川普集團有任何瓜葛」；他還表示，歡迎川普集團上法院挑戰紐約市的這一決定。

自國會山莊暴動後，許多公司和機構紛紛宣布和川普及其家人斷絕關係，包括2022年美國職業高爾夫協會錦標賽決賽(P.G.A)也宣布將不在川普國家高爾夫俱樂部舉行。

川普的名字也從一些物業上被去除，包括蘇荷區的川普酒店以及一些曼哈頓的川普公寓。

白思豪宣布將取消市府與川普集團的多項合同，包括中央公園南端的奧爾曼(Wollman Rink)與北端的拉斯克(Lasker Rink)兩個溜冰場，兩項合同都訂於4月到期；白思豪說，市府已通知了川普集團，旋轉木馬的經營合約將於25天後生效，溜冰場則預計在30天後生效，高爾夫球場因合同更複雜，預計需要幾個月才會被取消。

但一些法律界人士也認為，不能以對總統的個人厭惡等理由，取消已經簽訂的市府合同。

川普集團多個市府合同被取消，其中包括中央公園的兩個溜冰場。（取自奧爾曼溜冰場網站...
川普集團多個市府合同被取消，其中包括中央公園的兩個溜冰場。（取自奧爾曼溜冰場網站）

川普 紐約市 白思豪

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