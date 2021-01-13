我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

下東城政府樓供暖不足 居民：公寓像冰櫃

記者顏嘉瑩／紐約報導
下東城Rehab Group 5政府樓雖然收到來自聯邦政府的資金補助，改善暖氣問題，但仍多次有居民抱怨供暖不足。(截自谷歌地圖)
下東城Rehab Group 5政府樓雖然收到來自聯邦政府的資金補助，改善暖氣問題，但仍多次有居民抱怨供暖不足。(截自谷歌地圖)

新冠疫情之下，如果住屋供暖不足，生活真是雪上加霜；一名住在曼哈頓下東城政府樓的居民表示，該大樓自冬天開始就供暖不足，而該政府樓於2017年收到由聯邦急難管理局(FEMA)提供的基金以修復暖氣，但室內仍不夠暖，遭到居民抱怨。

根據「PIX11」報導，居住在下東城Rehab Group 5政府樓的居民蕾派斯(Antionette Respass)表示，從冬天開始公寓中就像是冰櫃，「感覺只有華氏10度，暖氣微微弱弱的，雖然我們有新的鍋爐，但感覺沒有人知道如何操作它們。」

據了解，在2017年10月，市房屋局(NYCHA)就收到來自聯邦急難管理局針對超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)發放的30億元重建基金，其中一部分資金分配到了Rehab Group 5政府樓，以購買新的鍋爐為大樓供暖，但此後大樓居民也曾多次抱怨供暖不足。

市房屋局發言人表示，已經派專人到該處調查，之後將會回報調查結果。

政府樓的供暖問題，在如今紐約市疫情又再升溫的情況下，也讓民眾感到擔憂；此前亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)曾表示，住在政府樓內多為耆老，若室內溫度忽高忽低，恐讓居民更容易感冒、咳嗽，一旦生病恐將為紐約公衛系統造成更大負擔。

政府樓 紐約市 疫情

上一則

華埠偷包裹猖獗 竊嫌光天化日「以車拉貨」

下一則

接種疫苗擴至65歲以上 形同虛設

延伸閱讀

下東城政府樓供暖不足 居民：感覺只有華氏10度

下東城政府樓供暖不足 居民：感覺只有華氏10度
可疑? 報案父親失蹤 滬女隨後買冰櫃…殺人兇手就是她

可疑? 報案父親失蹤 滬女隨後買冰櫃…殺人兇手就是她
蘭州供暖不夠力 「室溫5℃有如冰窖」

蘭州供暖不夠力 「室溫5℃有如冰窖」
新冠效應 德州各地冰箱缺貨

新冠效應 德州各地冰箱缺貨
中「疫苗樂透」？加州醫院存放莫德納疫苗冰櫃故障 急找850人接種

中「疫苗樂透」？加州醫院存放莫德納疫苗冰櫃故障 急找850人接種
不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破115萬 新增1萬5214例

2021-01-12 22:50
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世