華裔人口販運受害者 98%不諳英語

黃敏儀(左上)7日邀請戴思祈(右上)與陳若希(下)討論華裔社區中的人口販運。(視頻會議截圖)

紐約 勵馨婦幼關懷中心的心理輔導員在一場講座中表示，因不會英文且面臨經濟危機，華裔 新移民成為人口販運的目標之一；根據該中心數據，98%的華裔人口販運受害者不會英文，她們平均年齡41歲、未受過高等教育，經社工關懷後，逐漸掙脫泥沼。

市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)7日邀請紐約勵馨心理輔導員戴思祈與陳若希，討論華裔社區中的人口販運；戴思祈表示，根據Polaris研究，全美目前有超過9000家非法運營的按摩院，成為人口販運罪案的溫床。

根據紐約勵馨在全國服務的個案，戴思祈說，這些華裔受害者中80%的人沒有合法移民身分，98%的受害人不會說英文，70%的受害人抵達美國後沒有安全的生活環境；她補充，這些受害人多為單親媽媽，教育程度不高，面臨經濟危機，平均年齡在41歲左右。

戴思祈表示，多數人口販運的受害者，大多數通過「大姐」或「老鄉」等信任的友人成為性工作者，被「雇主」扣押護照等證件，在較差生活環境中賺取少量薪水；若有人反抗，對方以告發她們非法移民 身分，或將其工作性質告知家人等，威脅她們繼續工作，淪為牟利工具。

疫情期間，戴思祈表示，人口販運罪案在華裔社區並未消失，但因法院部分機構停擺，該中心服務的人口販運受害者大幅減少；但她說，許多曾經幫助已掙脫泥潭的受害者，近期因疫情失去工作，再次向中心求助，「這些受害者也需要幫助，否則她們將再度淪為人口販運受害者」。

戴思祈說，若雇員居住在按摩院等工作場所、長期被監控攝像頭監視，被扣押身分證件，且沒有或只有少量薪水等，都可能是遭受人口販運的信號；她呼籲，這些受害者可致電(877)990-8595尋求中文幫助，勵馨屆時會提供心理輔導、資金補助以及再就業培訓等。

黃敏儀表示，儘管人口販運給成千上萬的受害人及其家庭帶來傷害，但這一問題仍常常被大眾忽視；她說，女性與移民身分以及收入微薄等多方面原因，讓這些弱勢群體成為這一罪案的受害者，「我們不僅要教育大眾什麼是人口販運，還要支持這些受害者走出陰霾，重新生活」。