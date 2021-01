楊安澤拍宣傳片 「我正在競選紐約市長」

楊安澤日前被紐約市民看見在布碌崙康尼島拍攝競選市長宣傳片。(Getty Images)

紐約市 競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前確認,華裔前民主黨 總統參選人楊安澤 (Andrew Yang)已經提交資料,登記參選紐約市長;儘管楊安澤本人至今還未發布聲明宣布參選,但有民眾日前在布碌崙(布魯克林)康尼島撞見他在拍攝宣傳短片,楊安澤對著鏡頭說,「我是楊安澤,我正在競選紐約市長,你明白了嗎?」

一名民眾在推特上發布一則楊安澤在康尼島拍攝宣傳短片的影片,影片中他在導演喊「Action」後對著攝像機說,「I'm Andrew Yang and I'm running for mayor of New York City. (我是楊安澤,我正在競選紐約市長) Can you dig it? Can you diiiiig iiiiit? (你明白了嗎?)」,最後的搞笑語氣引發現場團隊哄堂大笑。

楊安澤在去年12月底已提交資料,但知情人士當時透露,他還未確定參選,提交文件本來就是參選必需的一步;而拍攝宣傳短片也不代表他正式參選,但可允許楊安澤開始為可能展開的市長競選活動籌募資金。

因喬治亞州聯邦參院選舉在5日舉行複選,此前楊安澤和妻子已前往該州幫助民主黨拿下關鍵二席;消息指出,楊安澤支持者希望他在完成喬州選舉後能發布聲明,參選紐約市長。

45歲企業家楊安澤出生於紐約斯克內克塔迪市(Schenectady),父母均來自台灣;他畢業於哥倫比亞大學,主修政治科學、經濟、法律;2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America),協助孕育新創公司和企業家,還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change),在總統大選民主黨初選中,以主打「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪。

他之前曾表示,若當選市長,將支持保留SHSAT,同時也指出新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票,表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。