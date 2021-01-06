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喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

楊安澤拍宣傳片 「我正在競選紐約市長」

記者顏潔恩／紐約報導
楊安澤日前被紐約市民看見在布碌崙康尼島拍攝競選市長宣傳片。(Getty Images)
楊安澤日前被紐約市民看見在布碌崙康尼島拍攝競選市長宣傳片。(Getty Images)

紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前確認，華裔前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)已經提交資料，登記參選紐約市長；儘管楊安澤本人至今還未發布聲明宣布參選，但有民眾日前在布碌崙(布魯克林)康尼島撞見他在拍攝宣傳短片，楊安澤對著鏡頭說，「我是楊安澤，我正在競選紐約市長，你明白了嗎?」

一名民眾在推特上發布一則楊安澤在康尼島拍攝宣傳短片的影片，影片中他在導演喊「Action」後對著攝像機說，「I'm Andrew Yang and I'm running for mayor of New York City. (我是楊安澤，我正在競選紐約市長) Can you dig it? Can you diiiiig iiiiit? (你明白了嗎?)」，最後的搞笑語氣引發現場團隊哄堂大笑。

楊安澤在去年12月底已提交資料，但知情人士當時透露，他還未確定參選，提交文件本來就是參選必需的一步；而拍攝宣傳短片也不代表他正式參選，但可允許楊安澤開始為可能展開的市長競選活動籌募資金。

因喬治亞州聯邦參院選舉在5日舉行複選，此前楊安澤和妻子已前往該州幫助民主黨拿下關鍵二席；消息指出，楊安澤支持者希望他在完成喬州選舉後能發布聲明，參選紐約市長。

45歲企業家楊安澤出生於紐約斯克內克塔迪市(Schenectady)，父母均來自台灣；他畢業於哥倫比亞大學，主修政治科學、經濟、法律；2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，協助孕育新創公司和企業家，還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change)，在總統大選民主黨初選中，以主打「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪。

他之前曾表示，若當選市長，將支持保留SHSAT，同時也指出新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票，表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。

楊安澤 紐約市 民主黨

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