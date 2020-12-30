紐約白石鎮共和黨俱樂部室內聖誕聚會後 三人感染新冠

白石鎮共和黨俱樂部日前舉辦室內聖誕聚會。(Matt Binder推特截圖)

白石鎮共和黨 俱樂部(Whitestone Republican Club)本月初舉辦了一場室內聖誕聚會，聚會的視頻顯示，參與者大都未戴口罩，目前至少有三名參與者在之後感染新冠，其中一人已住院治療。

根據皇后區 鷹報(Queens Eagle)的報導，皇后區村共和黨俱樂部(Queens Village Republican Club)主席特倫特(James Trent)30日上午在長島曼哈塞(Manhasset)的北岸大學醫院病房裡說，他正在住院接受新冠治療。特倫特表示，在參加9日的聚會兩天後，他第一次開始出現新冠症狀。

一段記錄該聚會的視頻顯示，參與者排成一排跳康茄舞(conga)，大都沒戴口罩。特倫特對參加聚會之後感染新冠感到驚訝，因為「我沒有做任何冒險的事情」，他說，「我沒加入康茄舞行列，我當時一個人吃東西，不知道我是怎麼感染的。」

當被問及是否對參加聚會感到後悔時，特倫特說這是一個「有趣的問題」，「那是一段美好的時光，也是一場很棒的聚會，但讓我不高興的是，自己生病了。」

9日聚會的錄像顯示，大約有50名參與者聚集在皇后區小頸(Little Neck)一家餐廳內，曾參選州眾議員的馬蒂諾斯基(James Martinosky)和正在競選皇后區東北部第19選區市議員的共和黨參選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)帶領康茄舞隊伍穿過人群。視頻中只看到一名參與者戴著口罩。

特倫特說，聚會後，他最初認為自己患感冒，後來認為是流感，直到他失去味覺。由於他獨居，並擔心病情會越來越嚴重，便前往醫院。他目前情況穩定，預計將於31日出院。

據悉，還有一對夫妻在參加完該聚會後新冠檢測呈陽性。

白石鎮共和黨俱樂部的這場聖誕聚會遭到州長葛謨(Andrew Cuomo)和市長白思豪(Bill de Blasio)的批評，紐約市 將對聚會的餐廳和俱樂部進行調查。

該俱樂部發言人霍納克(Robert Hornak)上周向皇后區鷹報表示，俱樂部和餐廳當時遵循了所有新冠疫情指南，每名參加者都被要求戴口罩，進入時每人都戴口罩，或者收到口罩。

白石鎮共和黨俱樂部不隸屬於皇后區共和黨俱樂部，皇后區共和黨主席阿里奧拉(Joann Ariola)說，「我們做出了負責任的決定，今年節日季不舉行任何聚會。」