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紐約跨年夜康尼島煙花、中央公園夜跑取消 市警嚴防恐襲

記者張晨／紐約報導
跨年夜康尼島煙花、中央公園夜跑取消，市警嚴防恐襲，嚴打人員聚集。(記者張晨／攝影)
跨年夜康尼島煙花、中央公園夜跑取消，市警嚴防恐襲，嚴打人員聚集。(記者張晨／攝影)

紐約市警高層30日在下城總局前舉行記者會表示，雖然31日晚時報廣場跨年夜無人潮，執勤警員也會比往年大幅減少，但安保措施絕不放鬆；除常規防恐措施外，廣場外圍也將嚴格限制人流，任何試圖在周邊觀看的人群都會被遣散，「請務必留在家中，為一年後能重聚做準備。」

市警總警司莫乃漢(Terence Monahan)表示，時報廣場跨年夜晚除了已經接受過病毒檢測的演職人員能入場外，任何觀看者都將被禁止在外；不僅如此，康尼島的煙花秀以及中央公園的夜跑活動都將被取消，以防止人潮聚集的交叉感染。

從31日開始即將封鎖的街道包括，以西45街為界以南的街道，西49街以北、第六大道以東以及第八大道以西。

而從當日下午3時左右開始，廣場周邊將對車輛和行人戒嚴，路段包括以西41街為界以南的街道、西49街以北、第六大道以東以及第八大道以西；市警鼓勵當日出行者選乘公共交通，以避免封路造成的繞路、停車難。

市警同時將在全市範圍內進行巡邏以及設置酒後駕車檢查站，市警重武器小組(Heavy Weapons Team)和反恐部門(Counter Terrorism Squad)均將在地鐵站和重點地區駐守。

反恐小組指揮官馬泰索(Martine Materasso)表示，目前沒有針對慶祝活動的可信威脅，但由於廣場的標誌性地位，市警始終將它視為可能被攻擊的潛在目標。

「特別是聖誕節發生在田納西州納許維爾(Nashville)汽車爆炸案件，像往常一樣，我們密切關注發生在全國和世界各地的類似襲擊，所有內部情報都有助於我們為大型活動設計安保反恐框架。」馬泰索說，目前已經在現場安置了混凝土屏障，以及對封鎖區域內的停車場和類似地點進行了預先清查等。

市警表示，這將是一個具有針對性且多層次的過程，他們也將在活動的內外邊界部署其他安保小組，包括炸彈和爆炸物探測犬、無人機探測隊以及攔截卡車等。

影音來源：記者張晨

時報廣場周邊即將封鎖的路段示意圖。(記者張晨／攝影)
時報廣場周邊即將封鎖的路段示意圖。(記者張晨／攝影)

時報廣場 紐約市 地鐵站

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