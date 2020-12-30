州眾議員提案強制接種疫苗 葛謨反對 通過可能性低

州眾議員羅森塔爾日前提案，若未來因紐約州注射疫苗人數太少而無法達到群體免疫，州府應強制居民接種疫苗；圖為紐約一線醫護人員接種疫苗。(路透)

紐約州 新冠疫苗 本月開打，曼哈頓州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)日前提案，若未來因紐約州注射疫苗人數太少而無法達到群體免疫，州府應強制居民接種疫苗；不過，州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前就表示反對強制接種疫苗，該提案成法的可能性不大。

除了強制接種疫苗，羅森塔爾還提案由州府補貼所有居民接種疫苗費用，包括無證移民和反疫苗者；但她也表示，州府最好通過說服教育的方式讓居民接種疫苗；「如果很多反科學人士不願接種疫苗，那我們就無法達到群體免疫，疫苗接種就毫無用處；顯然，我們希望加大宣傳力度，讓大部分居民自願接種疫苗；如果無法達成，那這項提案就是要確保我們實現群體免疫。」

不過，葛謨本月初就曾表示，不認為強制接種疫苗的方法可行，因為這可能招致一系列訴訟，因此州府仍將致力於增加宣傳力度；針對羅森塔爾的提案，葛謨辦公室尚未作出回應。

目前已有多名史泰登島共和黨籍州議員明確表示反對該提案；州眾議員雷利(Michael Reilly)已明確表示將投反對票，1月6日即將上任的當選譚諾西斯(Michael Tannousis)也表示，他已呼籲選民就疫苗問題諮詢醫師，但不應強制注射。

一項最新民調顯示，受訪者接種疫苗的意願達到73%，已接近公衛專家表示足以形成全體免疫的標準，即需要75%到80%的民眾接種疫苗；此前州府和市府都已發起宣傳活動，呼籲民眾信任疫苗的安全性和有效性。