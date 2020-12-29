為孫辦盛大婚禮 猶太領袖確診

紐約正統猶太人大拉比Zalman Teitelbaum，為孫子舉行數千人參加的婚禮後確診新冠。(本報檔案照)

此前不顧市府防疫規定，為孫子舉行數千人盛大婚禮的正統猶太 人大拉比(Rabbi)Zalman Teitelbaum，27日晚確診感染新冠肺炎，他目前在威廉 斯堡的家中隔離，並出現了呼吸道疾病輕度症狀。

大拉比Zalman Teitelbaum在正統猶太裔地位崇高，其確診的消息最先由猶太裔網站The Yeshiva World爆出，他在10月曾因被爆出計畫為孫子在威廉斯堡的Congregation Yetev Lev D'Satmar教堂舉行萬人婚禮，引起各界爭議。

雖然該場婚禮改期，猶太裔社區還發出聲明稱，婚禮僅會允許少數家屬參加，但事實上婚禮最終以秘密方式完成，數千名賓客在沒有戴口罩情況下到場祝福。

事後市長白思豪 與州長葛謨對此事公開譴責，不僅要徹查，還威脅要關閉舉辦婚禮的教堂；白思豪警告，「要麼他們之後以完全不同的方式處理這些聚會，限制人數、保持防疫距離，要麼政府將下令徹底關閉這些場所。」

儘管在此嚴厲批評下，Congregation Yetev Lev D'Satmar教堂在本月仍舉辦了另外一場大型葬禮；7日下午多達5000人聚集在該教堂內，為一名猶太裔前法官舉殯，現場幾乎所有人都沒有戴口罩，緊緊擁擠在一起，聆聽大拉比Zalman Teitelbaum發言。

69歲的Zalman Teitelbaum，並非首位確診的正統猶太人領袖，他同樣身為拉比的兄弟Aaron Teitelbaum，3月時新冠病毒檢測結果也為陽性。