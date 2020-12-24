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天公不作美 平安夜暴風雨將襲紐約

記者黃伊奕╱紐約報導
聖誕節預計迎來惡劣天氣。（本報檔案照）
聖誕節預計迎來惡劣天氣。（本報檔案照）

國家氣象局(National Weather Service)23日發布危險天氣警報，指聖誕節期間紐約恐有狂雨驟雨來襲，加上大部分地區仍有積雪，給親友聚會再添考驗。

期望迎來白色聖誕的紐約市民恐怕要失望了，根據氣象局預測紐約將在平安夜迎來大風大雨天氣，其中24日晚間將迎來高達70哩時速的大風以及2吋降雨量，紐約州其他地區降水量將高達4吋；聖誕節當日中午又預計會迎來另外一場大雨；此後新一輪寒冷天氣逐漸席捲紐約、新澤西、賓州等地。

大量降雨加上此前積雪、融雪，紐約州多個地區恐將面臨洪水侵襲，大風又有可能造成斷電、危險駕駛風險，而紐約州西部地區有可能面臨多達一呎的大湖效應降雪。

紐約州州長葛謨要求各政府部門做好應對措施，他表示「我已指示州各部門準備應急資產，並與地方政府和公用事業公司保持協調工作，以確保能快速解決暴風雨引起的任何問題，於此同時也希望有旅行計畫的民眾謹慎行事。」

從24日下午6時至25日上午10時，所有大都會運輸署(MTA)橋樑將禁止雙排車輛和空的拖車通行，暴風雨天氣必須出行的車輛也要萬分小心，注意道路是否有暗冰；道路上濕樹葉也可能會造成車輛打滑，希望車輛盡量保持較低車速行駛；司機應確保車上有備用救生設備，例如毛毯、鐵鍬、手電筒、備用電池、額外保暖衣物、輪胎鏈、速食等。

有關實時旅行信息可致電511，或訪問www.511NY.org網站。

紐約州 聖誕節 大都會

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