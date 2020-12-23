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紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意

記者和釗宇／紐約報導
紐約嚴防英國變種新冠病毒輸入，圖為22日在甘迺迪國際機場，來自英國的旅客身穿防疫服裝入境。(Getty Images)
紐約嚴防英國變種新冠病毒輸入，圖為22日在甘迺迪國際機場，來自英國的旅客身穿防疫服裝入境。(Getty Images)

英國出現傳播速度更快的變種新冠病毒，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)22日表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤變種病毒，目前已並無證據顯示該病毒已傳入紐約州。

檢測變種病毒需要更複雜的流程， 然而葛謨表示，紐約州各檢測機構購的技術已足夠將變種病毒檢測出來，目前已經進行約4000次相關檢測，但並未發現新變種。

葛謨表示，「雖然目前還沒有證據表明新變種已經傳到這裡，但如果它已經全球傳播，那很有可能紐約州已經有了。」

葛謨此前曾表示，直覺認為這一新冠病毒變種已經傳入紐約州，目前蒐集愈多有關信息，愈有利於州府盡快做出應對舉措，「如果該變種病毒已經傳入紐約州，我們一定要盡早知道，盡快隔離病人。」

葛謨再次呼籲聯邦政府採取行動，限制英美旅行或要求登機前檢測；此前他已請求運營倫敦直飛紐約航班的航空公司要求乘客出示新冠檢測陰性證明才可登機，達美航空(Delta)、英國航空(British Airways)和維珍大西洋(Virgin Atlantic)均已同意實施。

白思豪也同樣呼籲聯邦政府採取行動限制英國旅行，但他表示並不顧抱希望，只能等拜登上台，但擔憂到那時新變種已經傳播開來；市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，目前已經有明顯證據證明新變種的傳播速度更快，而且已經傳出英國之外，所以最根本的辦法仍然是收緊防控措施，遏制疫情蔓延。

紐約市府公衛高級顧問表示，現階段要遏制病毒變種，唯一有效辦法仍是嚴格防控；此外，市府將展開疫苗宣傳活動，在各種渠道投放廣告呼籲民眾相信疫苗，積極接種。

白思豪還宣布，市府將展開名為「全民接種」(NYC Vaccine for All)的疫苗宣傳活動，目的是讓市民了解目前聯邦政府批准的兩款疫苗是安全、有效而且免費的，提高市民對疫苗的信心；市府從本周起到明年1月，分別在社交媒體、數字媒體、公共交通、電視廣播等渠道投放廣告。

州府數據顯示，全州21日新增新冠病毒感染者9176例，檢測陽性率為5.89%，其中紐約市新增3456例；全州新冠總住院人數新增330人至6661人，新增死亡139人。

葛謨表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤新冠病毒變種，但目前並無證據顯示...
葛謨表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤新冠病毒變種，但目前並無證據顯示該變種已經傳入紐約州。（州長辦公室提供）
葛謨表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤新冠病毒變種，但目前並無證據顯示...
葛謨表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤新冠病毒變種，但目前並無證據顯示該變種已經傳入紐約州。（州長辦公室提供）
紐約嚴防英國變種新冠病毒輸入，圖為在甘迺迪國際機場，來自英國的旅客身穿防疫服裝入...
紐約嚴防英國變種新冠病毒輸入，圖為在甘迺迪國際機場，來自英國的旅客身穿防疫服裝入境。(路透)

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