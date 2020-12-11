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移民經營雜貨店、酒莊成作案目標 業者為保命提早打烊

記者顏嘉瑩／紐約報導
社區中的酒莊和雜貨店多為移民經營，由於許多業主無力安裝昂貴的保全設備來提供額外的保護，成為疫情期間不法份子容易下手的目標。(記者顏嘉瑩／攝影)
社區中的酒莊和雜貨店多為移民經營，由於許多業主無力安裝昂貴的保全設備來提供額外的保護，成為疫情期間不法份子容易下手的目標。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠疫情期間紐約市治安問題值得關注，槍枝暴力、搶劫等案件頻發，也讓酒莊、雜貨店等成為不法分子的作案目標；根據紐約市警數據，從3月疫情高峰期至今，全市雜貨店及酒莊的槍擊事件增加超過六成，讓業者相當擔心。

數據顯示，疫情以來發生在酒莊、雜貨店內及店外的槍擊案增加63%，入室盜竊增加222%，搶劫案也增加10%；本月初市警公布，過去11個月內，全市槍擊案已經達到多年未見的水平，與去年同期相比，2020年前11個月的槍擊案增加95%，數量從721起增至1412起。

為何酒莊、雜貨店成為不法分子的目標，警方認為，許多雜貨店、酒莊是由低收入移民擁有和經營，許多業主無力安裝昂貴的保全設備來提供額外的保護，再加上疫情期間不少商店提早關門，社區仰賴的小型雜貨店和營業至晚間的酒莊，就成為不法分子容易下手的目標。

在曼哈頓華埠東百老匯經營雜貨店的業主表示，日前看到不少自動提款機被歹徒破壞盜取現金的新聞，而自己店幾步距離之外，就有一個自動提款機，相當擔心自己也會成為歹徒下手的目標。

不過該名業主說，即便擔心，若要安裝保全系統又是一大筆開銷，如今生意差、收入減少，沒有能力裝設保全系統，雖然想過直接歇業，但目前家裡收入只靠雜貨店經營，只能硬著頭皮「賭賭看」，希望不要發生事情才好。

在皇后區阿斯托利亞(Astoria)經營酒莊的朱先生說，之前紐約市實施宵禁，晚上10時餐館就得關門，阿斯托利亞附近有不少餐廳、酒吧，即便在疫情期間仍有不少食客到該社區戶外用餐，想要「續攤」卻無處可去，不少人到酒莊買酒回家繼續喝。

朱先生表示，當時治安還算可以，因此酒莊不會特別擔心夜晚的安全，直到前幾個月看到許多槍擊、搶劫案，加上第二波疫情來襲，這幾個月的生意遠不如夏天，為了安全，他決定晚上8時提早打烊，「賺不到錢事小，如果因此賠上生命那才叫不值得。」

疫情期間治安變差，圖為紐約市一間商店遭歹徒砸破玻璃窗入內爆竊。(路透)
疫情期間治安變差，圖為紐約市一間商店遭歹徒砸破玻璃窗入內爆竊。(路透)

疫情 紐約市 槍擊

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