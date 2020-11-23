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曼哈頓、皇后區查獲百人派對 深夜狂歡未戴口罩

記者朱蕾╱紐約報導
皇后一俱樂部內80餘人聚集派對遭查處。(市財政局法警處提供)
皇后一俱樂部內80餘人聚集派對遭查處。(市財政局法警處提供)

紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)22日凌晨在曼哈頓和皇后區再查封多家違反防疫令的娛樂場所，均在深夜舉行約百人的大型聚會，派對者多未戴口罩、未保持社交距離，組織者亦無酒牌售酒。

根據負責紐約市防疫執法的的市財政局法警處信息，法警處執法人員接到311舉報後，於22日凌晨12時5分左右，突檢位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)20大道40-19號的一家俱樂部，發現裡面聚集80餘人。

法警處表示，該場所沒有酒牌，卻售酒和非法儲藏酒；共有三人被控多項違規，包括兩名組織者，該場所業主面臨1萬5000元罰款。

皇后區一俱樂部內80餘人聚集，被法警處查處。(市財政局法警處提供)
皇后區一俱樂部內80餘人聚集，被法警處查處。(市財政局法警處提供)
執法人員突檢皇后區一家有80餘人聚集的俱樂部。(市財政局法警處提供)
執法人員突檢皇后區一家有80餘人聚集的俱樂部。(市財政局法警處提供)

約兩小時後，法警處又在曼哈頓中城查處一個百餘人的聚會；執法人員於凌晨2時15分左右，到達西36街260號三樓的一個俱樂部內，發現裡面有超過120人聚集，在抽菸、喝酒、跳舞等。兩名保安人員、一名DJ、一名酒保和一名組織者被控多項違規，該場所還面臨1萬5000元罰款。

市財政局法警處在曼哈頓中城查處一個百餘人的聚會。(市財政局法警處提供)
市財政局法警處在曼哈頓中城查處一個百餘人的聚會。(市財政局法警處提供)

根據法警處提供現場照片，這兩處大型室內活動的參與者幾乎都未戴口罩、未保持社交距離。

紐約州日前新冠疫情反彈，州長葛謨已發布最新防疫令，從13日起，全州所有持有州府核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人。

紐約市長白思豪也表示，會對公開的大型集會重點執法，市財政局法警處組成一個150人的執法小組，專門打擊及查封此類違規聚會。

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