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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

紐約市230餘萬選民親自投票 料破歷史紀錄

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪表示，紐約市今年大選的投票率料將追平甚至超過歷史紀錄。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，紐約市今年大選的投票率料將追平甚至超過歷史紀錄。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)4日表示，市民投票熱情高漲，共有230萬選民參加提前投票和大選日投票，加上110萬選民申請不在籍選票，紐約市本屆大選的投票率料將追平甚至超過歷史紀錄；他還提出紐約州應效仿新州，立即推動大麻合法化，增加財政收入。

白思豪表示，儘管總統選舉目前勝負未分，但紐約市的投票過程非常順利，投票率非常高；根據市選舉委員會的數據，大選日有120萬選民到投票站投票，再加上提前投票的110萬選民，目前已有234萬6302選民投票；負責協調選舉工作的副市長湯普森表示，另有110萬選民申請了不在籍選票，儘管目前仍不知道能收回多少，但預計紐約市的投票率能追平甚至超過歷史紀錄。

白思豪呼籲，無論選舉結果如何，選民都應該相信計票是公平的，並敦促所有市民和平表達意見，表示「紐約市應對所有情況做好準備」；他也表示，對白登的選情感到樂觀，而且民主黨已經確定繼續控制眾院，參院也挽回一些劣勢，因此無論選舉結果最終如何，對民主黨來說現狀都有所改善；他預計，無論誰當選總統，都有通過新一輪刺激計畫的壓力，因此仍對聯邦撥款抱有希望；若沒有刺激計畫，紐約市的經濟恢復將非常緩慢。

他還恭喜新澤西州通過大麻合法化，並表示紐約州也應立刻推動大麻合法化，這樣能夠增加更多財政收入，用來填補疫情帶來的虧空，有利於發展經濟並幫助需要救濟的民眾。

此外，他表示紐約市的疫情仍然處於上升勢頭，民眾須繼續保持防疫警惕；數據顯示，3日全市疑似新冠住院114人，比前日大幅上升，七天平均日新增病例數628例，已經連續五天高於550例的警戒線；他表示，新增病例主要來自於布碌崙(布魯克林)的疫情反彈區，同時也因全市範圍內檢測數繼續增加。

不過，全市單日檢測陽性率和七天平均檢測陽性率分別為1.54%和和1.74%，分別低於5%和3%的警戒線；白思豪認為，這兩項指標已經多日在1.5%左右浮動，「這已經成為疫情新常態，民眾仍須提高防疫警惕。」

市長白思豪大選日到投票站視察，為選務人員送上午餐，並與選民寒暄。（市長辦公室提供...
市長白思豪大選日到投票站視察，為選務人員送上午餐，並與選民寒暄。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，共有230萬選民親自投票，加上不在籍選票，投票率料將追平甚至超過...
市長白思豪表示，共有230萬選民親自投票，加上不在籍選票，投票率料將追平甚至超過歷史紀錄。（市長辦公室提供）
共有230萬紐約市選民親自投票，加上不在籍選票，投票率料將追平甚至超過歷史紀錄。...
共有230萬紐約市選民親自投票，加上不在籍選票，投票率料將追平甚至超過歷史紀錄。（市長辦公室提供）

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