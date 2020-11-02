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全車需繫安全帶 紐約開始執法

記者黃伊奕／紐約報導
紐約州從11月1日起，要求所有乘客繫安全帶。（州長辦公室提供）
紐約州從11月1日起，要求所有乘客繫安全帶。（州長辦公室提供）

紐約州乘客從1日起即使坐在車後座，也必須繫上安全帶，否則將面臨50元罰款；這使紐約成為全美第30個強制全車乘客繫安全帶的州。

該法由州長葛謨於8月11日簽署，要求車內所有乘客都必須繫安全帶，包括計程車等出租車乘客，只有巴士和緊急車輛的乘客可豁免；此前法律只規定坐副駕的成年乘客必須繫安全帶，後座乘客除了需用安全座椅的兒童外，並未強制要求繫安全帶。

對於未依法繫安全帶的乘客，該乘客和駕駛會面臨每人50元的罰款；如果違規的乘客為16歲以下未成年人，駕駛將被罰100元，並且駕照扣三分。

州府指出，數據顯示不繫安全帶是導致車禍死亡的主要原因，紐約30%的死亡車禍中，死者未繫安全帶；紐約州在1984年成為第一個強制駕駛繫安全帶的州。

對於新法，一些華裔民眾認為早該如此，居住在布碌崙(布魯克林)羊頭灣的陳太太說，此前居住在外州，當地法律就要求後座乘客必須繫安全帶，自己一家後來搬來紐約也依舊保持該習慣；去年一個朋友在新州車禍去世，就因為坐在汽車後座未繫安全帶，「我更加肯定坐車後座也繫安全帶是正確的。」

林馬克則認為，雖然該法律實施是好事，但是希望政府給予「教育期」，「這類法律需要給予民眾一定時間去了解，不知情情況下被罰不公平。」

紐約州 車禍 駕照

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