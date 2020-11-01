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紐約華人餐飲業者 盼增加堂食客容量

記者顏潔恩／紐約報導
酒店設立體溫計、放置消毒洗手液等，顧客堂吃也感到放心，業者認為市府應考慮擴大室內用餐容量。(記者顏潔恩/攝影)
酒店設立體溫計、放置消毒洗手液等，顧客堂吃也感到放心，業者認為市府應考慮擴大室內用餐容量。(記者顏潔恩/攝影)

隨著天氣慢慢變冷，為紐約市經營戶外用餐的業者帶來挑戰，不少華人業者花上幾百至千元購置供暖設備；他們表示因前期已投入不少錢，希望戶外用餐項目可永久化，但也有業者認為顧客更願意坐在室內用餐，擴大室內客容量才是更好的選擇。

8大道海悅大酒家經理楊Janet表示，戶外用餐在寒冷天氣下依然帶來很大挑戰，食物送上客人桌子不出五分鐘就會涼掉，口感不佳；另外下雨時難以避免木棚漏水，請求顧客搬來搬去也會造成體驗不佳，對方最終只好將食物打包帶走，他們也感到為難。

楊Janet說，目前大多數的顧客更願意坐在室內用餐，僅有極少數人會要求坐在戶外；其老闆在10月初天氣逐漸變冷時，就花費數百塊購入三個電暖器，但因線頭與插座不同，現在暫時送去改裝中。

在史泰登島經營餐廳的李志誠表示，為確保顧客在冬季用餐有足夠保暖，他購置了四個電暖器、三個丙烷燃料暖氣，共花費超過1000元，而聘請師傅安裝獨立電線也需另支付850元；他說當初市府對戶外用餐項目的時限搖擺不定，所以他只是臨時搭建帳篷，後來得知項目延續到明年後，才請人來搭建牢固的木棚，也耗資至少7000元。

李志誠說，許多年長的老顧客比較想要待在外頭，只好準備更完善的保暖設備來滿足他們的要求，而他預計每月至少增加500元電費開銷；因布置前期作業就投入不少錢，他希望戶外用餐可永久化，讓業者能慢慢賺回資本。

楊Janet也認為，市府擴大室內人數容量才是餐飲業者冬季營業最好的方法，因華人相當自律、遵守一切防疫規定，很多顧客也對華人餐館有很大信心，非常願意在室內用餐；她說酒樓其實空間很大，可容納更多顧客，希望市府可以慎重考慮。

史泰登島經營餐館的李志誠購買電暖器以備冬天接客。(李志誠提供)
史泰登島經營餐館的李志誠購買電暖器以備冬天接客。(李志誠提供)
餐飲業者購買丙烷燃料暖氣放置在戶外取暖。(李志誠提供)
餐飲業者購買丙烷燃料暖氣放置在戶外取暖。(李志誠提供)
8大道海悅大酒家經理楊Janet表示店內做足防疫措施，市府應考慮擴大室內用餐容量...
8大道海悅大酒家經理楊Janet表示店內做足防疫措施，市府應考慮擴大室內用餐容量。(記者顏潔恩/攝影)

華人 紐約市 8大道

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