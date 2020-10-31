大選倒數 白思豪：第一時間制止暴力

大批警車及警員在市警總局門前待命。(記者張晨／攝影)

距總統大選不到100小時，市長白思豪(Bill de Blasio)30日表示，紐約市 警總局和市府已為選舉結果出爐後可能發生的「長期」抗議活動做好準備，警員們會一直待命並於第一時間內制止任何暴力行為；另外，許多和選舉相關的工作崗位，在選舉日當天仍需要搭地鐵上下班，但MTA 30日表示，不會在選舉日恢復晚間地鐵服務，每日凌晨時段的清潔工作仍繼續。

紐約市正在對大選日可能發生的任何狀況籌畫及準備，白思豪在接受媒體採訪時表示，市警總局長希爾(Dermot Shea)稱，在大選之夜，許多餐廳都已經計畫將戶外餐桌椅搬進室內，以防有示威或其他緊急情況發生。

當被問及具體安保內容時，他則表示，紐約市「已經為數量龐大、長時間的抗議以及可能出現的不同抗議團體相互對抗做好了準備」；白思豪表示，紐約市警總局和市府已經著手為選舉結果出爐後可能發生的「長期」抗議活動做準備，警員們將一直待命並且會在「第一時間」制止任何潛在暴力行為的發生。

白思豪指出，誰也沒有水晶球可預知結果，但是肯定有足夠的理由對川普總統此前表示不會遵守選舉結果表示關注；「這絕對是令人作嘔且史無前例的。」

「現在判斷(抗議活動)會是什麼樣子還為時過早，但我們還是一如既往的強調和平抗議。」他補充道，但如果發生暴力事件，執法人員將立即採取行動。」

新冠疫情期間，大都會運輸署(MTA)停止24小時的夜間服務，而選擇在凌晨時段對車廂進行消毒；隨著大選臨近，許多和選舉相關的工作崗位可能會受到捷運運營時長的影響；但MTA於30日表示，不會在選舉日恢復晚間捷運服務，並且清潔工作仍繼續。

MTA表示，目前是從凌晨1時到5時暫停運營以進行車廂清潔，人們擔心這會影響投票 工作人員和選民前往投票，但MTA仍在研究解決方案，暫定不會在選舉日開放夜間服務，並且清潔工作仍會做到位。

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，每一個民意調查觀察員都將通過電子郵件得知如何到達投票點，絕大多數觀察員實際上都在他們家附近半英里左右的地方觀察投票，從投票站回家交通不致有問題，但MTA稱將為一些長途通勤者提供出租車服務。