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挺川普遊行衝突 警察遭蛋洗 多人被捕

記者顏嘉瑩／紐約報導
數名抗議者朝著掛有支持川普旗幟的車輛砸雞蛋和石頭。(截自市警總局巡邏長哈里森推特)
數名抗議者朝著掛有支持川普旗幟的車輛砸雞蛋和石頭。(截自市警總局巡邏長哈里森推特)

紐約州於日前開放提早投票，紐約市也有多場相關集會活動，選民情緒激昂引發支持者與反對者兩派衝突，多人被捕遭控罪；警方26日表示，一名遊民25日在曼哈頓中城時報廣場，朝兩名警員的臉砸雞蛋，被控襲警，同日集會上還有六人被捕。

25日極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)以及「猶太人支持川普」(Jews For Trump)組織遊行「The MAGA rally」；警方表示，當日約2時30分，警員在第七大道交西42街處處理多起小衝突時，32歲的遊民哈里斯(Devan Harris)朝兩名警員的臉砸雞蛋，造成被砸警員受到輕傷，警方隨即將他逮捕，並控訴哈里斯襲警及抗拒逮捕等罪名。

集會上也看到參加遊行者朝著反對者揮舞棍棒，另外還有四名男子及兩名女子也因為行為不檢、妨礙公務及騷擾等罪名被捕；警方表示，六人在收到輕罪出庭傳票(desk appearance ticket)後被釋放；還有四人因行為不檢收到罰單。

集會間，遊行隊伍在車隊中碰上川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani) ，當時他正坐在一輛黑色SUV的後座，支持者朝著他大喊「你他X的爛透了!」(You f---ing suck!)；根據「每日新聞」報導，朱利安尼表示，自己恰巧結束電台訪問，在回家的路上碰上遊行，他自己並非參與其中，同時隊伍還朝他罵了許多髒話。

除此之外，當天在「猶太人支持川普」車隊從康尼島到曼哈頓川普大樓，再前往布魯克林的一個集會間，數名抗議者也在路上以雞蛋和石頭，砸向掛有支持川普旗幟的車輛。

川普 紐約市 遊行

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用警車揚聲器喊挺川口號 警員遭停職調查

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