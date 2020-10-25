紐約華裔爭當「早鳥」 提前投票排長龍

法拉盛的早鳥投票站前有不少華裔選民排隊等候，多數民眾自覺保持社交距離。(記者牟蘭／攝影)

紐約州24日開始提前投票 ，位於華裔 聚居地法拉盛與貝賽的提前投票站當日迎來大批選民，因等候時間過長，一些民眾自帶椅子等候投票；多名華裔選民表示，因疫情影響，辱華事件頻發，他們希望用選票反對川普「中國病毒」侮辱性言論，也有選民不滿紐約日益變差的治安，轉投共和黨，期盼保守黨執政。

影音來源：記者牟蘭

居住在貝賽多年的周柯24日上午7時左右就從家中出發，前往韓裔社區服務中心的早鳥投票站等待投票；來美超過20年的他表示，一直支持民主黨候選人，尤其今年疫情爆發，辱華事件頻發，即使知道需要排隊等待兩小時，也希望用選票說話，「我不希望受到侮辱」。

劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票投票。(記者牟蘭／攝影)

上午10時左右隨友人到法拉盛提前投票站的陳妮娜表示，已來美30年，近來紐約針對華裔的仇恨犯罪頻發，讓她失去安全感，因此得知早鳥投票站開放後，立即前往投票，用自己的選票發聲。

貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待投票。(記者牟蘭／攝影)

20年前從中國四川省來美國求學的李麥克24日上午8時左右從家中出發，雖然看到外州大排長龍的新聞已有心裡準備，但到達投票站後，仍感嘆當日人潮；他說，美中關係緊張，讓他擔憂與中國親人間的聯繫，明知疫情仍在蔓延，他還是戴好護目鏡、口罩與手套，並自帶筆做好「全面武裝」參與投票。

法拉盛的早鳥投票站做好防疫措施，等待選民投票。(記者牟蘭／攝影)

居住在貝賽超過30年的趙艾莉(音譯)表示，因經歷特殊高中入學改革風波以及日益變差的社區治安，她當日選擇川普；她說，紐約以民眾黨為主，不相信不在籍投票的真實性，因此當日特地前來投票，結束後低調離開投票點。

貝賽早鳥投票站已做好防疫措施，準備洗手液、口罩並限定人流。(記者牟蘭／攝影)

韓裔社區服務中心的早鳥投票站的資深協調員譚順熙表示，一些選民上午7時已在投票站等待，自己8時到達現場時，已有百餘人等待投票；他說，這是紐約市 民首次可通過提前投票站選擇總統，看到提前投票站首次大排長龍感到驚喜，「這是民眾對民主的支持」。

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國會眾議員孟昭文當日也前往提前投票站投票，她表示已做好等待兩小時的準備，希望用選票選出一名代表民意的總統與民選官員；她說，各個早鳥投票站已做好防疫措施，準備洗手液、口罩並限定人流，呼籲公民行使自己的權利。

貝賽早鳥投票站24日迎來大量選民，一些民眾自帶座椅等待投票。(記者牟蘭／攝影)

州參議員劉醇逸表示，州府兩年前批准提前投票站的設立，旨在鼓勵更多選民投下自己寶貴的一票；他表示，雖然24日大排長龍，但提前投票持續至11月1日(下周日)，鼓勵民眾避開人潮，安全投票。

代表「赤龍黨」參加皇后區區長選舉的唯一華裔候選人尹導，也在當日前往投票。