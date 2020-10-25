紐約市交通死亡人數 白思豪任內達峰值

2020年交通死亡人數超過往年。(記者張晨／攝影)

2020年即使新冠疫情 讓人們減少出行，紐約市 已經超過200人死於交通事故，且這一數字逐年攀升；交通維權組織認為，市長白思豪(Bill de Blasio)任期內將交通死亡人數拉高至峰值，很大原因是不僅他所實施的交通安全政策沒有奏效，也因為削減預算使情況變得更糟。

交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)執行董事哈里斯(Danny Harris)表示，這是一個嚴峻的逐步遞增，而情況只會變得越來越糟。

「路上行人、騎單車的人、開車的人、騎摩托車的人，所有出行者的風險都在增加。」哈里斯解釋說，數據顯示，2020年紐約市的交通死亡人數已經超過200人，而去年底，有188名紐約人死於交通事故，2018年同期則有175人因此喪生。

一些人認為，今年死亡人數飆升的部分原因是疫情封鎖所帶來的超速行駛；美國 汽車協會東北區(Public Affairs for AAA Northeast)公共事務經理辛克萊(Robert Sinclair Jr.)表示，現在上路的車輛比封鎖期間，甚至在解封之初都要來得多。

華裔夫妻廖熙佩和譚佩恩的三歲女兒廖怡君，2013年在皇后區法拉盛遭超速轉彎車輛撞死，他們認為該數字上漲的原因是由於紐約市大幅削減了對「零死亡願景」(Vision Zero)等關鍵安全街道項目的資金。

但市交通局(DOT)否認了這些數據，並在一份聲明中表示，一些案件後來被列為非交通死亡，並從「死亡相關」案件的總數中刪除，因為確定造成死亡的是原因並非交通事故本身。

交通局一位發言人表示，2020年是有紀錄以來行人最安全的一年，該局表示，他們正在實施世界上最大的測速攝像頭項目，降低主要道路的限速，擴大開放空間和無車交通等選擇。