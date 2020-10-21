華埠新監獄招標 今年底前啟動

曼哈頓華埠城區監獄設計建造招標，將於今年底之前開始。（本報檔案照）

適逢市議會通過關閉雷克島監獄 、新建四座城區監獄建案一周年，市府21日重申關閉雷克島監獄，並將項目完成日期從2026年底推遲至2027年8月；其中，曼哈頓華埠 城區監獄設計建造招標將於今年底之前開始。

白思豪 表示，市府原定在十年內關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄，將原計畫推遲主要是計算了新冠疫情產生的不利影響，而且推遲有利於市府、社區、司法界、建築商和其他利益相關方更多時間合作，完成這一計畫；而且，儘管計畫完成時間推遲，但並未超出原定的十年。

他說，市府日前已將更新的計畫提交市都市計畫委員會(City Planning Commission)審議，「更新的計畫讓我們朝著將犯人歸還社區、永遠終結大規模關押的目標又邁進了一步。」

市府表示，更新後的計畫預計在2021年底以前完成新監獄設計招標，新監獄的設計方和承建方將合作精簡建設流程，節省納稅人資金，招標過程還將採取同行評議，確保設計的質量；其中，市府將在今年底之前對曼哈頓華埠城區監獄進行設計招標。

不過，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)此前就華埠新監獄建案將市府告上法庭，州高等法院日前裁決市都市計畫委員會及市議會隨後通過的華埠社區監獄相關的土地利用案均無效，須重新進行環境評估，但市府也表示會上訴；市府此前表示，預計上訴後的裁決結果將在明年初出爐，若判決結果有利，市府仍能在白思豪任內啟動該計畫，並不影響總體進度。