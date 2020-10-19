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皇后區200人違禁令開趴狂歡 業主等4人遭法院傳訊

記者朱蕾黃伊奕╱紐約報導
皇后區歐松公園一宴會廳涉嫌違規，執法人員到場檢查。(市財政局法警處提供)
皇后區歐松公園一宴會廳涉嫌違規，執法人員到場檢查。(市財政局法警處提供)

紐約市多個社區新冠疫情不斷回升，而防疫違規仍屢禁不止；皇后區一個宴會廳內16日晚至17日凌晨舉行超過200人的聚會，遭市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)到場查封，並向業主和三名員工開出刑事傳票；而布碌崙(布魯克林)威廉斯堡的猶太社區一名大拉比孫子將舉行婚禮，預計近萬人將參與，也讓州府對其敲警鐘，州衛生廳對此下緊急禁令。

市財政局法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示，法警處執法人員於17日凌晨1時37分突檢位於皇后區歐松公園(Ozone Park)洛克威大道(Rockaway Blvd.)106-09號的皇后豪華宴會廳(Queens Luxe Banquet Hall)，發現裡面有約215人在跳舞、喝酒、抽水菸等，均沒有戴口罩。

市財政局法警處發聲明表示，該宴會廳的顧客沒有保持社交距離、沒有正確的遮蓋面部，也未遵守市和州的新冠緊急行政令。此外，該場所沒有酒牌。

宴會廳擁有人為居住在皇后區木港(Woodheaven)的47歲阿爾布賈(Johnny Albuja)，他和49歲的雇員埃爾南德斯(Miguel Hernandez)各收到五張傳票，被控罪名包括違反新冠緊急行政令、無酒牌售酒、無證存儲酒等；另外兩名雇員27歲的Juan Carlos Barona Uribe和Luis David Mera Acosta也因違反新冠防疫令收到法庭傳票。

根據規定，目前紐約市禁止超過50人的室內聚會，餐館、室內藝術、娛樂場所的客容量限制在25%，且需要戴口罩。皇后豪華宴會廳網站上的信息顯示，該場所內有兩個主廳，分別最多可容納250人和160人。

而所位於布碌崙威廉斯堡的Congregation Yetev Lev D'Satmar猶太教堂預計19日為正統猶太教大拉比Zalman Leib Teitelbaum孫子舉行婚禮，因該大拉比的宗教地位崇高，有上萬猶太社區人士將參加，引發州府重視；州長葛謨更專門針對此婚禮表態，指出「我們收到有關這場婚禮的消息，在調查後發現很有可能真的會迎來上萬人參加，這是違反防疫規定的。」

州衛生廳長扎克(Howard Zucker)針對該婚禮簽署緊急禁令，此舉引發猶太社區不滿；最終該教堂與州府達成妥協，18日發表聲明表示，婚禮將依舊按程序進行，但將控制人數，只有最親近的家庭成員將參加核心的典禮儀式。

猶太 紐約市 皇后區

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