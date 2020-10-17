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數百房東冒雨示威 嗆「禁趕令」保護租霸

記者金春香／紐約報導
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）

紐約市數百名房東16日冒雨集結在曼哈頓下城市政府前，抗議州府一再延長禁止迫遷令，讓不少長期賴租的房客鑽法律漏洞；多位屋主表示，他們多年節儉儲蓄才買下一處房產，新冠疫情已讓他們失去收入，房客積欠4、5萬元房租更增負擔，而政府制定相關政策時完全無視房東的難處，他們要求政府減免地稅、房屋法庭快速結案和減免房屋罰單。

市長白思豪(Bill de Blasio)16日在紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)中表示，禁止驅趕租客令是保護確實沒有能力支付房租的人，而有能力支付的租客是需要交租的，他相信隨著法院系統逐漸恢復運作，法庭能對這些欠租官司進行更好的仲裁。

然而，當日遊行的組織者之一王Michael表示，自8月在法拉盛舉行逾2000人的大遊行後，市府和州府方面都沒有任何舉措幫助房東，僅有國會眾議員孟昭文的代表建議他們到市府前請願，16日本來預計會有超過2000人參加，但因為整天都在下雨，參加示威人數減少，但到場者都深受「租霸」之苦，呼籲政府盡快實施公平房屋法。

帶著兩名子女參加示威的施Sherry表示，她與老公辛苦多年才買下位於史泰登島的房子，每月還在償還貸款；兩年前他們將房屋出租給一對帶著四個孩子的夫婦，「最初他們說家庭年薪有18萬元，但除了前幾個月每月支付400或800元外，後來根本不交租，找各種藉口如失業、奶奶去世需要安葬費等，有時還給空頭支票。」

「我們要他們搬走，他們卻向我們要搬家費，剛開始要8500元，之後又說5000元。」施Sherry說，去年10月上庭後法院還沒結果，今年因為疫情更不敢指望法院有任何舉動，至今租客已經欠下4.5萬元房租，給房東一家帶來巨大經濟壓力。

在布碌崙(布魯克林)8大道有一處六臥室房屋的鄭先生說，其中一居室的租客欠租已多年，之前上庭後，政府給租客租金補助，但隨著政府停止補助，租客已經兩年沒有交租，房間內還不斷有閒雜人進出，在屋裡抽大麻，給鄰居帶來困擾。

州府在疫情爆發後不久就頒發「禁止驅趕租客令」，之後多次延長該禁令，9月再次延長至明年1月1日，雖然該法令豁免了晚交租的租客，但房東仍然需要還銀行貸款、交水電費；房東可以對拖欠租金的房客尋求仲裁，雖然房屋法庭已經重開，但為避免新冠病毒在法庭內傳播，所有法庭程序都十分緩慢。

數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
數百名華裔房東冒雨在紐約市政府前抗議政府助長租霸。（記者金春香／攝影）
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