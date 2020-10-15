醫護相關人員 至少每月檢測1次

為防止新一波新冠疫情，紐約市擴大新冠檢測宣導；圖為14日在曼哈頓華埠街頭，華人小販戴著口罩和面罩售賣衛生紙。(路透)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)14日表示，目前全市疫情 反彈社區的新冠感染病例數不再大幅增長，一些社區已經下降；他說，本周是決定紐約市能否抵擋第二波疫情的關鍵一周，市府開展宣傳活動，呼籲所有醫護、急救人員、頻繁接觸公眾的必要行業員工至少每月檢測 一次。

白思豪呼籲，所有醫療護理相關崗位的工作人員、急救人員、養老院和長期照護人員，應至少每月檢測一次；頻繁接觸公眾的必要行業員工，如餐館業、快遞業、社工、教師、安保等，也應每月檢測；此外，所有出現新冠症狀、生活在疫情反彈社區、近期參加過50人以上室內集會、與新冠患者和密切接觸、從疫情高風險州返回的民眾，應立即接受檢測。

白思豪表示，秋冬季節已經到來，隨著人們室內活動增多，他呼籲所有人進入室內公共場所須戴口罩，此舉能夠遏制疫情擴散。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，全市疫情反彈社區的日新增病例過去幾周內達到頂峰，儘管現在已經不再快速增長甚至呈下降趨勢，但仍未下降到安全範圍，因此市民仍須提高防疫警惕。

史泰登島本周則出現疫情反彈，多個社區確診率超過2%，其中郵編10307地區確診率超過4%，遠高於紐約市與紐約州平均水平，衛生局與史泰登島民選官員對此高度關注。

史泰登島疫情在經過數月緩和後本周突然激增，多個郵區轄區感染率超過2%，包括Tottenville的郵編10307，Great Kills的10308，Charleston、Pince's Bay和Woodrow的10309，Port Richmond、Randall Manor和West Brighton的10310，以及包括Annadale、Arden Height、Eltingville、Greenridge 和Huguenot的10312。

史泰登島區長奧多(James Oddo)對此十分擔憂，他指出郵編10307地區確診率高達4.46%，Tottenville內至少發現30多宗活躍的社區感染案例。市衛生局將在Port Richmond的Corporal Thompson公園、南灘的Conference House公園設立流動檢測站，希望通過加大檢測力度來控制當地疫情。

不少民眾認為當地感染率猛漲與此前川普爆感染後，史泰登島南灘舉行的一場數千人挺川集會有關，奧多指出市政府官員並沒有明確指出數據上漲是否和集會有關，但是史泰登島居民戴口罩比率僅45%；「疫情加劇有可能與當地民眾排斥口罩有關」。