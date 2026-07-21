內唐亞胡9月訪紐約 曼達尼研議逮捕權限

曼達尼此前在競選市長期間多次表示，若以色列總理內唐亞胡進入紐約，他將設法執行國際刑事法院的逮捕令。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，市府正研究若以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)今年9月赴紐約出席聯合國 大會，市長是否有權指示紐約市警將其逮捕；他亦言目前尚不清楚市長在此事上的法律權限，已就此與市法律局展開討論。

曼達尼日前在「紐約時報」(NYT)專訪中重申，他認為內唐亞胡應就國際刑事法院(International Criminal Court)指控前往海牙接受審理。不過，當被追問是否會履行競選期間提出的逮捕承諾時，曼達尼承認仍無法確定，自己是否有權命令紐約市警拘捕一名到訪的外國政府首腦。

曼達尼表示，市府將在現有法律範圍內採取行動，不會為達到這一目的另行制定法律。他說，「在紐約市，法律允許我做什麼，我們就會做什麼，但不會為此自行制定法律。」他並稱，市府正與市法律局積極討論可採取的行動。

國際刑事法院於2024年11月21日向內唐亞胡及時任以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)發出逮捕令，指控兩人涉嫌對2023年10月至2024年5月間發生的戰爭罪及危害人類罪負有刑事責任。相關指控包括以飢餓作為戰爭手段、蓄意攻擊平民，以及謀殺、迫害和其它不人道行為。案件目前尚未審理，內唐亞胡仍屬被指控者；以色列否認相關指控，並對國際刑事法院的司法管轄權提出異議。

曼達尼此前在競選市長期間多次表示，若內唐亞胡進入紐約，他將設法執行國際刑事法院的逮捕令。儘管如此，該主張面臨法律障礙，因美國和以色列均不是設立國際刑事法院的「羅馬規約」締約國，美國政府也不承認該法院對美國境內具有一般執法權力。

美國聯邦法律亦限制州及地方政府與國際刑事法院合作；若涉及到訪的外國政府元首，還可能牽涉外交豁免、聯邦政府的外交權限，以及美國作為聯合國總部所在國承擔的相關義務。因此，即使市長提出逮捕要求，市警仍須先審查命令是否合法。