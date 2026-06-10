紐約遊民所收容人數居高不下 令人擔憂
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遊民聯盟(The Coalition for the Homeless)的一份最新報告稱，在前市長亞當斯(Eric Adams)執政期間，紐約市遊民所入住人數增加了27%。從2022年至2025年，需要收容的非移民人數激增了1萬2000多人。儘管在同一時期，離開遊民所的人數幾乎翻了一番，但遊民所人數居高不下，令人擔憂。
這份報告稱，新冠疫情福利的結束，驅逐租客的恢復以及住房危機的加深，都是造成遊民所人數居高不下的重要原因。此外川普政府削減資金的舉措，可能會動搖為紐約長期遊民設計的住房計畫，並剝奪一些不符合條件遊民的食物援助。
該報告引述州政府數據指出，上學年約有8萬9000名學齡兒童與其他家庭合住，比2021至2022學年增加了29%。家庭過度擁擠往往會導致爭吵或居住條件惡劣，迫使他們尋求庇護。約四分之一帶孩子的遊民家庭表示，家庭不和、過度擁擠和居住條件惡劣是他們需要庇護的原因；有三分之一的此類遊民家庭將家庭暴力列為主要原因，還有20%的此類家庭因為被房東驅逐而流離失所。
該報告稱，亞當斯政府社會服務部最大的成就之一就是在其任期內，離開遊民所系統的遊民人數大幅增加，從2022年到2025年增加了82%。報告指出，大部分遊民離開遊民的原因是市政府資助的住房券計畫「CityFHEPS」和聯邦緊急住房券。不過，美國住房和城市發展部表示，這些住房券的資金將於今年耗盡，官員們沒有補充資金的計畫，這可能導致數千人面臨重返遊民所系統的風險。
就在遊民聯盟的這份報告出台之前，市長曼達尼(Zohran Mamdani)上月宣布，將建造20萬套可負擔住房，並簡化遊民所遊民租住為他們提供的公寓的流程。市府表示，他們將致力於增加為遊民預留的公寓數量，並在未來兩年內將新增公寓數量比前兩年增加40%。
遊民聯盟執行主任吉芬(Dave Giffen)表示，市長曼達尼的計畫是朝著正確方向邁出的一步。他表示，現在每晚有近10萬紐約人住在遊民所，另有超過20萬紐約人兩人或三人合住公寓。為此，他敦促政府專門為遊民建造更多住房，他呼籲紐約市採取更多措施，將無家可歸的紐約市民納入其可負擔住房議程。
報告指出，亞當斯執政期間紐約市遊民所入住人數增加27%，而需要收容的非移民人數也在2022至2025年間激增一萬兩千多人，顯示整體壓力持續上升。 報告認為，疫情福利結束、驅逐租客措施恢復、住房危機加深，是推升收容需求的主因；家庭不和、過度擁擠、家庭暴力與房東驅逐，也迫使更多家庭尋求庇護。 曼達尼宣布將建造20萬套可負擔住房，並簡化遊民租住公寓流程；遊民聯盟則呼籲政府擴大專為遊民設計的住房供給，以降低長期依賴遊民所的風險。
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報告指出，亞當斯執政期間紐約市遊民所入住人數增加27%，而需要收容的非移民人數也在2022至2025年間激增一萬兩千多人，顯示整體壓力持續上升。
報告認為，疫情福利結束、驅逐租客措施恢復、住房危機加深，是推升收容需求的主因；家庭不和、過度擁擠、家庭暴力與房東驅逐，也迫使更多家庭尋求庇護。
曼達尼宣布將建造20萬套可負擔住房，並簡化遊民租住公寓流程；遊民聯盟則呼籲政府擴大專為遊民設計的住房供給，以降低長期依賴遊民所的風險。
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