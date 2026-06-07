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紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

記者許君達／紐約即時報導
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位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約賓州車站候車區晚間發生大規模砍殺案，六人送醫。
  • 重點二：至少一人傷勢嚴重，嫌犯已遭逮捕但動機與身分未明。
  • 重點三：案發隔日將迎NBA總決賽主場戰，場館與車站同棟。

紐約賓州車站(Penn Station)候車區7日晚間7時許發生大規模砍殺案，根據官方通報，共六人被砍傷送醫，其中至少一人傷勢嚴重，但尚未有人員死亡報告。嫌犯隨後已被捕，但其身分和作案動機尚不明確。賓州車站與紐約麥迪遜廣場花園球場位於同一棟建築內，球場即位於車站樓上。而案發次日，紐約尼克隊的首個NBA總決賽主場比賽就將在此打響，川普總統和市長曼達尼均已表態將會前往觀戰。

案發地點位於賓州車站內西南側的新澤西運輸局(NJ Transit)通勤鐵路的候車大廳內，截至當晚11時，大廳內地面上仍留有數處血跡，其中血跡最集中的位置已被圍欄圈起，血跡周圍散落有擦拭傷口用的衛生紙和一次性手套；滴落狀血跡由此處開始，向距離最近的車站出口方向延伸，顯示受害人曾試圖逃離。新澤西通勤鐵路將承擔世界盃賽場與紐約市之間的運輸任務，在世界盃比賽日時，案發區域將被作為球迷專用安檢及候車區而臨時封閉。紐約/新澤西賽區承辦的首場比賽定於6月13日(周六)，距今亦不到一周。

案發現場所在的候車大廳。（記者許君達/攝影）
案發現場所在的候車大廳。（記者許君達/攝影）

案發現場樓上即是紐約尼克隊主場麥迪遜廣場花園球場，NBA總決賽第三場次日將在此開...
案發現場樓上即是紐約尼克隊主場麥迪遜廣場花園球場，NBA總決賽第三場次日將在此開球，川普曼達尼均將赴現場看球。（記者許君達/攝影）

精華 FAQ

  • 根據官方通報，案發當晚共有六人遭砍傷並送醫，其中至少一人傷勢較為嚴重，但目前尚未傳出任何死亡消息。

  • 嫌犯在事件發生後已被逮捕，但其身分與犯案動機仍未公開，相關單位目前尚在持續調查，以釐清整起攻擊事件的原因。

  • 因為賓州車站與麥迪遜廣場花園同棟，隔日又將舉行NBA總決賽主場賽，加上未來世界盃運輸與安檢規劃，都讓安全議題更受矚目。

賓州 NBA 賓州車站

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