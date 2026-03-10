AI玩具恐影響兒童發展、隱私 紐約州議員擬提案禁售

紐約州議員郭納德正起草一項提案，擬禁止銷售帶有人工智慧功能的兒童玩具。(郭納德辦公室提供)

具備人工智慧 (AI)功能的玩具，例如可透過WiFi、麥克風和大型語言模型與孩子對話的泰迪熊，在中國正迅速流行，在美國也日益受到歡迎。紐約州 議員正起草一項提案，擬禁止銷售這類帶有人工智慧功能的兒童玩具，認為相關產品可能帶來隱私與安全隱憂。

代表布碌崙 (布魯克林)日落公園等地的紐約州參議員郭納德(Andrew Gounardes)正起草一項提案，擬禁止銷售帶有人工智慧功能的兒童玩具。他在出席大都會委員會(Met Council)一場關於人工智慧的活動時表示，他有三個年幼的孩子，絕對不認為一隻泰迪熊或芭比娃娃裡應該有聊天機器人。

郭納德的發言人表示，提案細節仍在最後敲定中，目前無法在正式公布前分享草案文本。不過郭納德說，該法案將「將在這類玩具上市後，暫停它們的銷售」。目前尚不確定會有哪些州眾議員將在眾議會共同提案。此外，州長霍楚(Kathy Hochul)是否會支持該案，尚不清楚。

霍楚的一名發言人在聲明中表示，州長已實施全國領先的監管措施，以確保人工智慧在紐約州被安全且負責任地使用。且州長「仍致力於確保兒童在網路上的安全」，並會審視任何經州議會兩會通過的法案。

在美國，大型AI公司雖然尚未直接推出玩具產品，但因其聊天機器人據稱被用於兒童玩具而受到審視。消費者倡議組織「公共利益研究小組」(Public Interest Research Group)的一份報告指出，儘管大型科技公司試圖禁止兒童使用聊天機器人，但第三方開發者仍可能利用這些大語言模型打造面向兒童的AI玩具。

據了解，禁止或限制具備人工智慧的兒童玩具，主要是出於對兒童發展、隱私安全與心理影響的擔憂。AI玩具通常需要麥克風、WiFi連線和雲端AI模型來運作，例如能與孩子聊天的泰迪熊或娃娃。這意味著玩具可能持續收集孩子的語音、對話與家庭環境信息，這些資料可能被企業儲存或分析，若安全措施不足，亦可能被駭客入侵或濫用。此外，一些心理學家還擔心，AI玩具可能會影響孩子學習與真人互動的能力，並提供不適齡內容、錯誤資訊或偏見與刻板印象。