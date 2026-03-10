我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

AI玩具恐影響兒童發展、隱私 紐約州議員擬提案禁售

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州議員郭納德正起草一項提案，擬禁止銷售帶有人工智慧功能的兒童玩具。(郭納德辦公室提供)
紐約州議員郭納德正起草一項提案，擬禁止銷售帶有人工智慧功能的兒童玩具。(郭納德辦公室提供)

具備人工智慧(AI)功能的玩具，例如可透過WiFi、麥克風和大型語言模型與孩子對話的泰迪熊，在中國正迅速流行，在美國也日益受到歡迎。紐約州議員正起草一項提案，擬禁止銷售這類帶有人工智慧功能的兒童玩具，認為相關產品可能帶來隱私與安全隱憂。

代表布碌崙(布魯克林)日落公園等地的紐約州參議員郭納德(Andrew Gounardes)正起草一項提案，擬禁止銷售帶有人工智慧功能的兒童玩具。他在出席大都會委員會(Met Council)一場關於人工智慧的活動時表示，他有三個年幼的孩子，絕對不認為一隻泰迪熊或芭比娃娃裡應該有聊天機器人。

郭納德的發言人表示，提案細節仍在最後敲定中，目前無法在正式公布前分享草案文本。不過郭納德說，該法案將「將在這類玩具上市後，暫停它們的銷售」。目前尚不確定會有哪些州眾議員將在眾議會共同提案。此外，州長霍楚(Kathy Hochul)是否會支持該案，尚不清楚。

霍楚的一名發言人在聲明中表示，州長已實施全國領先的監管措施，以確保人工智慧在紐約州被安全且負責任地使用。且州長「仍致力於確保兒童在網路上的安全」，並會審視任何經州議會兩會通過的法案。

在美國，大型AI公司雖然尚未直接推出玩具產品，但因其聊天機器人據稱被用於兒童玩具而受到審視。消費者倡議組織「公共利益研究小組」(Public Interest Research Group)的一份報告指出，儘管大型科技公司試圖禁止兒童使用聊天機器人，但第三方開發者仍可能利用這些大語言模型打造面向兒童的AI玩具。

據了解，禁止或限制具備人工智慧的兒童玩具，主要是出於對兒童發展、隱私安全與心理影響的擔憂。AI玩具通常需要麥克風、WiFi連線和雲端AI模型來運作，例如能與孩子聊天的泰迪熊或娃娃。這意味著玩具可能持續收集孩子的語音、對話與家庭環境信息，這些資料可能被企業儲存或分析，若安全措施不足，亦可能被駭客入侵或濫用。此外，一些心理學家還擔心，AI玩具可能會影響孩子學習與真人互動的能力，並提供不適齡內容、錯誤資訊或偏見與刻板印象。

世報陪您半世紀

人工智慧 布碌崙 紐約州

上一則

法拉盛YMCA慶元宵 數百親子同歡

下一則

皇后區白石鎮18套平價公寓 開放申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AI「養龍蝦」暴紅 工信部警示OpenClaw風險：恐越權操作

AI「養龍蝦」暴紅 工信部警示OpenClaw風險：恐越權操作
機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？
矽谷AI巨頭競爭 引發民眾隱私疑慮

矽谷AI巨頭競爭 引發民眾隱私疑慮
美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊

美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」