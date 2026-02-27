班森賀華人商業街16歲男青年麥當勞遭劫 警方通緝3嫌

布碌崙班森賀麥當勞搶劫襲擊案嫌犯之一。(警方提供)

門牌號為紐約布碌崙 (布魯克林)海灣大道(Bay Parkway)6620號的麥當勞 位於布碌崙班森賀華人聚居區的商業街，是一個華人經常光顧之處。近日，這家麥當勞發生一起搶劫事件，一名16歲男青年在店內遭三人搶劫，隨即又遭毆打。警方26日公布了三名嫌犯的照片予以通緝，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警62分局的轄區內。1月3日晚六時左右，三名身分不明者進入麥當勞，接近一名16歲男性受害者。其中一人對受害者說，「把你的外套給我」，受害者隨即跑出了麥當勞，三人也追了出去。當受害者在街上摔倒後，三名嫌犯試圖脫掉其外套。其中一人還亮出已一把刀，另外兩人繼續毆打受害者的臉部。之後三名嫌犯沿67街向西逃走，去向不明。急救人員趕到現場後，將受害者送往瑪摩利醫院接受治療，目前受害者情況穩定。

據海灣大道華人超市 和折扣店業主說，他們經常受到一些十幾歲孩子的騷擾，這些孩子有的打架滋事，有的騎著電單車橫衝直撞，有的還在店外的貨架上偷商品，商家不勝其煩。他們早就希望警方能出手管教一下。

根據警方描述，三名嫌犯均為男性。第一名嫌犯淺膚色，最後一次出現時戴著黑色口罩、身穿黑色夾克、黑色褲子、黑色連帽衫和黑色運動鞋；第二名嫌犯淺膚色，最後一次被目擊時身穿黑色夾克、灰色運動褲、灰色連帽衫和黑色運動鞋；第三名嫌犯也是淺膚色，最後一次被看到時身穿黑色連帽夾克、紅色褲子、黑色帽子和黑紅相間的運動鞋。