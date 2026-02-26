紐約大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴

暴雪後第三日，布碌崙仍有2200多用戶斷電，電力公司正在搶修。(記者馬璿／攝影)

紐約市 本周經歷了數十年未遇的暴雪，在大雪之後第三天，即26日，根據聯合愛迪生公司(Con Edison)公布的數據，截至當天下午4時，布碌崙 (布魯克林)仍有超過2200戶用戶斷電，電力公司正在努力搶修。

氣象預報26日又傳出變天訊號。多個報告顯示，下周初可能再有一波風暴逼近東北部地區，紐約市、北新澤西及康州部分地區不排除再現降雪，甚至累積數吋積雪。

氣象專家指出，這波低壓預計自中西部東移，經俄亥俄河谷後向東北沿岸發展。若冷空氣持續盤據、風暴路徑略偏北，從紐約都會區到南新英格蘭 都有機會見雪；若氣溫回升或系統稍微偏南，則可能轉為降雨或雨雪交替。目前距離可能影響仍有數日，實際雪量與影響範圍仍待周末前後進一步觀察。

1月31和2月1日的大暴雪後，布碌崙曾出現過類似情況，當時共有2000多用戶斷電，經過一個多星期的搶修之後才逐漸恢復正常。人們原以為這次情況會不同，但實際上布碌崙「舊病復發」，大雪停止後，布碌崙又有2000多用戶斷電；暴風雪之後的第三天，布碌崙仍有超過2200用戶斷電。

26日清晨，聯合愛迪生公司的搶修人員在貝德福─史岱文森的梅肯街(Macon Street)沿線搶修。工作人員表示，該街區的電力剛恢復，他們的工作即將完成。不過，在貝德福─史岱文森的另一街區，仍有六個地點斷電 ，約有100戶用戶受影響。

停電地圖也顯示，威廉斯堡(Williamsburg)和皇冠高地(Crown Heights)這次也有大片區域斷電。

聯合愛迪生公司表示，大部分停電都與天氣有關。大暴雪過後，融化的雪水與道路融雪劑混合，可能會滲入地下電氣設備，造成損壞並導致停電。兩次大暴雪後的斷電都是出於同一原因。

聯合愛迪生公司敦促斷電用戶直接向該公司報告停電情況，這樣用戶就可透過電話接收有關恢復供電時間的個人化的最新資訊。