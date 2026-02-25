紐約布碌崙3賊砸車盜走12萬元首飾 警公布照片通緝

紐約布碌崙羊頭灣汽車首飾盜竊案三名嫌犯乘坐的道奇車。(警方提供)

紐約布碌崙 (布魯克林)羊頭灣最近發生一起汽車盜竊案。三名竊賊在華商聚集的U大道打破車窗，盜走了一個裝有價值12萬元首飾的行李箱。警方公布三名盜賊的照片，呼籲知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在紐約市 警61分局的轄區內。警方稱，1月14日(周三)晚7時47分，三名身分不明的男子在U大道交東26街附近，砸碎一輛停靠路邊的汽車駕駛座車窗，進入車輛後，從車里偷走了一個裝有價值12萬元首飾的行李箱。隨後，三名嫌犯駕駛一輛灰色道奇 (Dodge)Caravan，沿著U大道向東逃離現場，去向不明。此案中無人受傷。

根據警方描述，三名嫌犯均為男性，第一名嫌犯淺膚色，身材中等，最後一次出現時身穿橄欖綠的泡泡羽絨服，黑色褲子和黑色運動鞋，頭戴黑色冬帽；第二名嫌犯淺膚色，身穿黑色運動衫、黑色運動褲和白色運動鞋，戴黑色口罩；第三名嫌犯中等膚色，中等身材，最後一次出現時身穿黑色夾克、藍色牛仔褲和黑白兩色鞋子，頭帶灰白色棒球帽，戴著黑色口罩。

警方懷疑這是一起定點盜竊案，但迄今尚未逮捕任何人。