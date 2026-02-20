暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區

我的頻道

記者馬璿╱紐約即時報導
紐約市冬季暴雪過後，街頭狗糞問題愈演愈烈，投訴不斷。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市冬季暴雪過後，街頭狗糞問題愈演愈烈，投訴不斷。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市今冬暴雪過後，街頭殘留的狗屎問題愈來愈讓人頭痛，投訴不斷。據市府數據，自1月25日暴風雪以來至上周，全市透過311系統舉報狗糞問題的電話高達643宗，較2025年同期的332宗大增近94%，較兩周前更激增160%。儘管近日氣溫回升至華氏50度左右，但周二一天仍接獲近70宗新投訴。

據市府統計，投訴最多的街道分別位於布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)的49街，以及曼哈頓的華盛頓高地(Washington Heights)的福特華盛頓大道(Fort Washington Avenue)，自暴雪以來各有28宗投訴。若以社區計算，華盛頓高地累計66宗，居全市之冠；其後依序為日落公園、弗萊布許(Flatbush)、米爾伍德(Midwood)、肯辛頓(Kensington)、中央哈林(Central Harlem)及高橋區(Highbridge)等地。

市議會多名民選官員也公開批評不負責任的飼主。布碌崙市議員奧塞(Chi Ossé)在社群平台發文痛斥飼主未清理狗糞；另一名市議員哈尼夫(Shahana Hanif)則指出，狗糞不同於農家肥料，屬公共衛生隱患，會傳播細菌、汙染街道與水源，對長者及身心障礙者尤具危險性。

紐約市清潔局(DSNY)表示，1月25日以來因全力投入除雪作業，尚未就狗糞問題開出任何罰單。該局指出，即使在平日，執法人員也須當場目擊飼主未清理狗糞的行為才能開罰，實務上難度甚高，2025年迄今僅開出兩張罰單。

清潔局發言人坦言，曾在投訴較多的區域加強巡邏，但幾乎未開出罰單，「因為飼主通常只會在無人注意時才留下糞便。」呼籲飼主自律，共同維護社區環境與公共衛生。

飼主劉女士則表示，她的狗狗在冬季時可能因冰雪路面走起來較舒服，或是平時習慣的地點已經結冰，狗狗總是習慣在冰上如廁，但對於飼主來說，要將手伸入雪堆中掏糞確實相當痛苦。但她也表示，這最終仍然考驗的是飼主的公德心，若沒有維護街道清潔的意識，即使未下雪也不會認真清理。

罰單 日落公園 布碌崙

