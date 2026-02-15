紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)
紐約州一宗造成五人死亡的觀光旅遊巴士重大車禍發生逾半年後，檢方近期正式對涉事的華裔司機提出刑事指控。根據法院文件，來自紐約市皇后區法拉盛的56歲司機邵斌(Bin Shao, 音譯)，被控二級誤殺(second-degree manslaughter)及刑事過失殺人(criminally negligent homicide)。

檢方指控，案發時該輛旅遊巴士自尼加拉瀑布開往紐約市途中，在傑尼西縣(Genesee County)的紐約州高速公路上高速行駛，期間車輛失控釀成致命事故。

紐約州警表示，邵斌於12日被捕，翌日提堂時對所有指控表示不認罪，其保釋條件包括10萬元現金、20萬元保險保釋金，或40萬元部分擔保保釋金。

傑尼西縣地方檢察官費內爾(Kevin Finnell)於13日的記者會上指出，案件並無任何證據顯示司機涉及酒精或藥物影響，「相關指控源於邵斌作為司機，在紐約州高速公路上的決策與行為」。不過，當被追問具體錯誤行為細節時，費內爾表示基於案件仍在審理中，暫不便透露。

警方指出，涉事巴士屬於旅遊公司「M&Y Tour Inc.」，意外發生時車上共有54名乘客，多為印度、華裔及菲律賓裔人士。

遇難者包括來自印度的65歲男子Shankar Kumar Jha、新澤西州東布朗斯維克(East Brunswick)的60歲女子Pinki Changrani、22歲、來自北京的哥倫比亞大學學生謝宏卓(Xie Hongzhuo, 音譯)、以及來自澤西市的55歲女子張曉蘭(Zhang Xiaolan, 音譯)和56歲男子簡明利(Jian Mingli, 音譯)。

此外，事故中另有數十人受傷。警方早前曾表示，如酒駕等機械故障及司機駕駛能力受損的可能已被排除，事故成因仍在調查之中。根據法院紀錄，邵斌下一次出庭日期訂於3月9日(周一)。

紐約州 紐約市 華裔

