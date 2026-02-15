曼達尼提名前聯邦檢察官席哈塔 領導市調查局

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
市長曼達尼(右)近期提名前聯邦檢察官席哈塔(左)出任市調查局局長。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(右)近期提名前聯邦檢察官席哈塔(左)出任市調查局局長。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期提名前聯邦檢察官席哈塔(Nadia Shihata)出任市調查局(DOI)局長，強調此舉將重建市府公信力，為打擊貪腐的重要一步。若獲任命，席哈塔將成為該局首位少數族裔女性局長。

席哈塔曾在布碌崙(布魯克林)聯邦檢察官辦公室任職逾十年，專責有組織犯罪與公職人員的貪腐案件，並擔任R&B歌手凱利(R. Kelly)性犯罪與敲詐案的主要檢察官之一。該案於2021年定罪，凱利被判30年監禁。

曼達尼在市政廳表示，市府對任何以權謀私行為採取零容忍立場，並強調反貪需要具體行動與問責機制支持。若獲市議會確認，席哈塔將領導調查市府及承包商貪腐、詐欺、浪費與濫權行為的獨立監察機構。

席哈塔曾任有組織犯罪與幫派部門主管，以及公共廉政部門副主管，督導多宗公職人員失當行為調查。她早年在前南斯拉夫問題國際刑事法庭任上訴律師，之後曾任聯邦法官助理，並在大型律所執業。

她於2022年離開聯邦檢察官辦公室後，共同創立律師事務所，處理刑事辯護、民權及內部調查案件。席哈塔是歸化公民，出生於埃及，若獲任命將成為該局首位少數族裔女性局長。

席哈塔表示，出任調查局長是延續自己打擊貪腐工作的機會，機構職責除查處不法行為外，也包括透過監督與政策建議預防貪腐，確保市府以誠信、問責與公平運作。

前局長史特勞勃(Jocelyn Strauber)於上月離任，史特勞勃任內曾調查高層貪腐，並主持2024年亞當斯貪腐案調查，案件其後遭川普司法部撤銷。

市調查局為市府的獨立監察機構，負責調查各市府部門、民選官員、公務員，以及與市府簽約或接受資助的個人與企業。該機構成立於1873年，源於「老大」推德(Boss Tweed)貪腐醜聞後，市府為強化監督而設立，擁有調閱文件、傳喚證人及逮捕等權力，並在各市府機構內設督察長辦公室，進行跨部門系統性調查與內部監督。

