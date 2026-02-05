我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報

紐約吃霸王餐台網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

皇后區兩起地鐵隨機攻擊 女子被打少年被砍 警懸賞緝兇

記者戴慈慧／紐約即時報導
警方公布監視畫面顯示，涉嫌於1月24日在皇后區傑克森高地 (Jackson Heights)7號線車廂內毆打36歲女子的嫌犯影像。（NYPD提供）
警方公布監視畫面顯示，涉嫌於1月24日在皇后區傑克森高地 (Jackson Heights)7號線車廂內毆打36歲女子的嫌犯影像。（NYPD提供）

皇后區近來接連發生兩起地鐵隨機暴力事件，一名36歲女子在傑克森高地(Jackson Heights)搭乘7號線時遭陌生女子毆打，另有一名15歲少年在李奇蒙丘(Richmond Hill)搭乘E線時遭持刀男子砍傷。兩起案件均屬無端攻擊，警方目前仍在追緝嫌犯，並懸賞最高3500元徵求線索。

警方表示，首起事件發生在1月24日晚間約8時20分，受害女子搭乘開往曼哈頓方向的7號線列車，列車駛近傑克森高地–74街／羅斯福大道轉乘樞紐時，一名陌生女子進入車廂並不斷貼近受害人。當受害人要求對方保持距離後，雙方發生口角，嫌犯隨即出拳多次毆打其臉部，並反覆踢踹。列車進站後，受害人下車，嫌犯則繼續留在南向7號線列車上離去。

警方公布監視器畫面，嫌犯為中等身材、深膚色女子，案發時身穿黑色冬季外套、灰色連帽上衣與黑色側邊帶白條紋的運動褲，頭戴紅色頭巾並配戴耳機。受害女子出現腦震盪但無骨折情況，隨後由救護人員送往艾姆赫斯特醫院救治，目前情況穩定。

另一宗案件發生在1月29日上午約11時40分，一名15歲少年搭乘北向E線列車，列車駛近牙買加站(Jamaica–Van Wyck)時，遭一名男子持刀突然襲擊。警方指出，嫌犯進入車廂後接近少年，在沒有任何言語互動的情況下亮刀，砍傷其左手，隨後下車沿牙買加大道方向逃逸。

警方形容該名嫌犯為淺膚色男子，案發時身穿帶毛邊帽的黑色冬季外套並戴黑色口罩。傷者被送往牙買加醫院醫療中心，目前情況穩定。

兩案目前均由轄區警局與交通警區聯合調查。根據最新CompStat統計，截至2月1日，李奇蒙丘轄區的102分局今年迄今通報23起重罪攻擊，比去年同期的28起減少五宗，跌幅約17.9%；但交通犯罪從去年同期一起增至今年二起。傑克森高地所在的115分局今年迄今通報約24起重罪攻擊，較去年同期的45起少21起，降幅約53.3%；交通犯罪則從去年同期5起降至今年2起，減少約60%。

警方呼籲知情民眾撥打滅罪熱線800-577-TIPS (8477)提供線索，也可登入NYPD滅罪網站或透過X帳號@NYPDTips提供訊息，所有來電與訊息均可保密。

監視畫面拍到涉嫌於1月29日在E線列車上持刀砍傷15歲少年的男子，警方正追緝其下...
監視畫面拍到涉嫌於1月29日在E線列車上持刀砍傷15歲少年的男子，警方正追緝其下落。（NYPD提供）

地鐵 皇后區 曼哈頓

上一則

紐約布碌崙日落公園地下賭檔傳有人持槍 大批警員到場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

情人節送暖退伍老兵 眾議員促捐物資

情人節送暖退伍老兵 眾議員促捐物資
聯邦款逾6300萬元投向紐約 亞平會等多家華社機構受惠

聯邦款逾6300萬元投向紐約 亞平會等多家華社機構受惠
皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注

皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注
MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化