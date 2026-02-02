ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

新澤西州澤西市(Jersey City)和霍博肯市(Hoboken)兩市市長2月1日證實，移民 和海關執法局(ICE )執法人員正在這兩地進行移民執法行動，這兩位民選官員稱將捍衛移民的合法權利並要求移民依法抗爭。

周日，一段在社群媒體上瘋傳的三分鐘影片顯示，一名聯邦特工在澤西市高地(Jersey City Heights)的輕軌電梯旁逮捕了一名男子。逮捕該男子者身穿印有「警察/聯邦特工」字樣的製服。

澤西市長所羅門(James Solomon)和霍博肯市長賈布爾(Emily Jabbour)均證實，ICE於當天出現在這兩個地區。所羅門在一份聲明中表示，「致我們的移民鄰居，沒有法官簽署的搜索令，你無需開門。你有權保持沉默。你有權聘請律師。不要簽署任何你不理解的文件」；「我想直接告訴我們的居民，你們擁有權利，這座城市將捍衛這些權利」。

霍博肯市長賈布爾發表聲明說，「我知道這一消息多麼讓人不安和害怕，尤其對我們的移民鄰居而言。霍博肯市是一個公正的歡迎移民的城市，我們社區的多元化是我們最大的優勢。我們始終致力於支持每一位居民，無論其背景或移民身分」。

代表霍博肯和澤西市大部分地區的州眾議員巴拉(Ravi Bhalla)周日也發表聲明，證實ICE正在當地開展行動。「我們敦促所有居民保持警惕，依法記錄任何與ICE的接觸，並在必要時待在家中。我們將持續發布最新消息和相關信息。請注意安全」。

在各地對聯邦移民執法行動引發的強烈不滿持續升溫之際，州長霍楚 (Kathy Hochul)於上月30日表示，將推動議會立法，禁止地方執法機構參與聯邦移民執法行動。霍楚的這一宣布必然與一些共和黨籍郡長的意見相左，後者認為出於社區安全考慮，有必要與聯邦合作，掌握被逮捕人員的背景資訊。