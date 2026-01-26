槍證一等逾年 申請人轟審批長期拖延 議員挺提告市府

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市皇后區市議員帕拉迪諾(左)近日召開記者會，與律師及多名槍枝許可申請人(右)一同發聲，抨擊紐約市槍證審批程序長期拖延。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市皇后區市議員帕拉迪諾(左)近日召開記者會，與律師及多名槍枝許可申請人(右)一同發聲，抨擊紐約市槍證審批程序長期拖延。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)近日召開記者會，與律師及多名槍枝許可申請人一同發聲，抨擊紐約市槍證審批程序長期拖延，讓守法民眾「不知道要等到什麼時候」，並表態支持透過聯邦訴訟，要求市府改善現行制度。

帕拉迪諾說，支持聯邦訴訟的目的，是希望迫使市府訂出清楚的審批時程與回應機制，讓申...
帕拉迪諾說，支持聯邦訴訟的目的，是希望迫使市府訂出清楚的審批時程與回應機制，讓申請人至少知道「什麼時候會有答案」。(記者高雲兒╱攝影)

帕拉迪諾表示，近年來其辦公室持續接獲市民投訴，反應在申請或更新隱蔽攜槍(Concealed Carry)許可時，明明已依規定完成訓練、背景審查並繳交費用，卻往往一等就是好幾個月，甚至超過一年，期間幾乎無法取得任何明確回覆。「問題不是流程有多複雜，而是沒有人告訴你現在進行到哪一步，什麼時候才會有結果」。

為此帕拉迪諾於17日公開支持多名市民向聯邦法院提告紐約市政府，指控市府未依法在規定期限內處理槍證申請，讓申請人長期卡在「沒通過、也沒被拒」的狀態，實際上等同被擋在制度外。

根據訴狀，紐約州法律規定，槍枝許可申請應在六個月內完成審核，但實務上，市警局相關單位經常未在期限內給出結果，導致申請人無法合法購槍或持槍。即使部分申請人已取得許可，後續購槍或續證程序仍可能再度拖延，且沒有明確時程。

記者會上，一名前假釋官表示，他在申請更新許可時，已等待超過半年，只收到一封電子郵件告知「申請仍在處理中」，卻無法完成每年必須進行的射擊資格訓練，實際生活與合法資格都受到影響。

另一名居民也指出，他在完成所有申請步驟後，曾被要求撤回申請，卻始終未被告知原因。「你照規矩來，卻不知道問題出在哪裡，真的很挫折」。

帕拉迪諾強調，這些情況並非個別案例，而是制度長期失靈的結果。她表示，市府經常以人手不足作為理由，但當行政拖延影響到民眾依法應有的權利時，就必須被正視。

帕拉迪諾說，支持聯邦訴訟的目的，是希望迫使市府訂出清楚的審批時程與回應機制，讓申請人至少知道「什麼時候會有答案」，而不是無止境地等待。

