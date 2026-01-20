布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落軌道

布碌崙日落公園36街地鐵站一名男性被推落鐵軌，警方公布嫌犯圖像。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 18日發生一起男性地鐵乘客在站台被推落鐵軌事件。警方19日公布了嫌犯的圖像，通緝嫌犯，希望知情者及時與警方聯繫，早日將嫌犯捉拿歸案。

這起事件發生在市警72分局和捷運34分局(Transit District 34)分局的轄區內。18日清晨4時55分左右，一名35歲的男性受害者正站在36街地鐵站 南行R線地鐵站台等車。這時有一名身分不明的男子向其靠近，這名男子推搡受害者，導致其跌落地鐵軌道。嫌犯隨後步行逃離現場，去向不明。

所幸這名受害者在地鐵列車進站前就被救了上來。急救人員趕到現場後，將受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)治療，目前傷情穩定。

根據警方提供的影像，嫌犯淺膚色，黑頭髮，最後一次出現時身穿黑灰兩色的絨布運動衫和黃色牛仔褲。

有許多華人在日落公園36街地鐵站搭乘地鐵，這起推落鐵軌事件更加深了布碌崙華裔居民對地鐵安全的憂慮。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。