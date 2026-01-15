下東城撞死76歲華婦肇逃 男被訴重罪

曼哈頓地檢官白艾榮(中)宣布起訴下東城肇逃案嫌犯，他被控於去年撞死76歲華婦。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 地區檢察官辦公室13日宣布，就2025年12月發生於曼哈頓下東城(Lower East Side)的一宗致命駕車肇事逃逸案件，起訴53歲男子卡查戈(Julio Cachago)；案件中，76歲華裔婦女李泳(Yong Li, 音譯)遭車輛撞擊後身亡。

檢方指出，卡查戈被大陪審團起訴多項罪名，包括一項「肇事後未留在現場並通報(致死)」D級重罪，以及一項「刑事過失殺人」E級重罪，另涉多項交通與駕照相關違規指控。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，卡查戈涉嫌在駕車撞倒一名年長紐約市 民後，未下車察看傷勢便駛離現場，任由受害者倒臥街頭。「肇事逃逸是極其嚴重的犯罪，我們將堅決起訴這類冷血的車輛暴力案件」。

根據法庭文件與檢方陳述，案發於2025年12月19日傍晚約6時56分。卡查戈駕駛一輛2020年款福特「Edge」休旅車，車上另有一名乘客，行經下東城克林頓街(Clinton Street)與史丹頓街(Stanton Street)交會處。當時，他先讓一名行人通過斑馬線，隨後李泳在行人號誌顯示可通行、依法享有路權的情況下過馬路，卻遭被告車輛撞擊並輾過。隨後，卡查戈短暫停車後即駛離現場。

約20分鐘後，他在自由街(Liberty Street)與雪松街(Cedar Street)一帶停車檢視車頭受損情況，隨後駛往布朗士 (Bronx)。他次日被市警(NYPD)七分局逮捕。

受害者事發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，最終傷重不治。警方隨後確認死者身分為居住於克林頓街87號的76歲女子李泳。

檢方公布，卡查戈居住於皇后區，除上述重罪外，還被控未禮讓行人造成身體傷害、違反駕照限制、未盡駕駛應有注意義務、無照駕駛等多項罪名。