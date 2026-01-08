中央公園69歲婦人遇襲 遭2男推倒手肘骨折

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓中央公園發生襲擊長者事件，69歲婦人遭嫌犯推倒致骨折。(NYPD提供)
曼哈頓中央公園發生襲擊長者事件，69歲婦人遭嫌犯推倒致骨折。(NYPD提供)

曼哈頓中央公園日前發生一起襲擊長者案件，一名69歲女子在園內步行時遭兩名未成年男子從後推倒受傷，左手肘骨折，目前情況穩定；市警(NYPD)正通緝兩名涉案嫌疑人，並呼籲公眾提供線索。

警方表示，事件發生於2025年11月30日下午約4時30分，事發地點位於中央公園內106街東向車道(106th Street East Drive)。當時受害女子正沿路向南步行，突遭兩名身份不明的男性從後接近並推倒在地，兩人隨即逃離現場。

受害人其後由私人載具送往醫院接受治療，經診斷左手肘骨折，傷勢穩定。

市警指出，兩名嫌疑人均為深色膚色男性。其中一人年約14至15歲，身形瘦削，案發時身穿灰色「GAP」運動套裝，腳穿黑白相間運動鞋；另一人年約10至11歲，身形同樣瘦削，案發時穿著灰色連帽上衣、黑色外套、黑色長褲及白色運動鞋。

警方統計顯示，市警中央公園分局(Central Park Precinct)在截至4日的過去近一個月內，共接獲三宗重罪襲擊(felony assault)案件報案，較去年同期的零宗明顯增加。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓中央公園發生襲擊長者事件，69歲婦人遭嫌犯推倒致骨折。(NYPD提供)
曼哈頓中央公園發生襲擊長者事件，69歲婦人遭嫌犯推倒致骨折。(NYPD提供)

中央公園 曼哈頓

