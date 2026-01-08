刺傷梅西百貨帶嬰母親 女嫌被控謀殺未遂

我的頻道

記者許君達／紐約報導
有長期精神病史的嫌犯阿赫恩涉嫌於年底節慶季在曼哈頓梅西百貨旗艦店內刺殺一名帶著嬰兒的母親，被控包括二級謀殺未遂在內的四項罪名。(記者許君達／攝影)
有長期精神病史的嫌犯阿赫恩涉嫌於年底節慶季在曼哈頓梅西百貨旗艦店內刺殺一名帶著嬰兒的母親，被控包括二級謀殺未遂在內的四項罪名。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)7日宣布，以包括謀殺未遂在內的四項罪名起訴去年12月涉嫌在曼哈頓梅西百貨內刺傷一名嬰兒母親的嫌犯阿赫恩(Kerri Aherne)。據報導，阿赫恩有精神病史，作案前剛出院。

根據起訴書，阿赫恩去年12月11日下午進入位於曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨旗艦店，先購買了一把刀具，然後前往七樓的女衛生間，趁受害人為十個月大的嬰兒換尿布時，從後方靠近，並在沒有任何原因的情況下持刀襲擊她。

根據媒體報導，受害人就職於加州洛杉磯郡巡警局(Los Angeles County Sheriff's Department)。法庭文件顯示，在遇襲後，她迅速反制襲擊者並成功奪刀，隨後在其丈夫和商場安保人員的協助下制伏嫌犯阿赫恩。不過，在搏鬥過程中，嬰兒從換尿布的檯面上跌落地面。根據醫療紀錄，39歲的受害人背部受到兩處刺傷，肩臂和手部亦有割傷，需要縫合傷口。

現年43歲的阿赫恩來自麻州，她被控犯有一項二級謀殺未遂、一項一級襲擊未遂、一項二級襲擊和一項危害兒童福利罪。12月是紐約的節慶季節，每年吸引大量遊客到訪。白艾榮表示，阿赫恩在這個本應溫馨團聚的時節，卻在紐約最繁忙的百貨公司兼觀光勝地無緣無故持刀襲擊一名帶著嬰兒的母親，駭人聽聞，對商場員工、訪客和全體紐約市民的公共安全構成了嚴重威脅。

報導顯示，阿赫恩有長期精神病史，她2024年趁臨時出院的時機逃離家鄉麻州，此後又在曼哈頓接受了超過一年的精神病治療。作案當日上午，她剛出院。她被捕後向執法人員供述稱，當時「她腦中有一個聲音指示她必須殺人，否則自己就會被人殺害」。檢方還調查發現，阿赫恩2018年曾在臉書發文稱要殺害麻州聯邦參議員沃倫(Elizabeth Warren)，因而被捕。

