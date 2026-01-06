史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
史島將新建15個電池儲能系統,另有超過10個也可能落戶史島,史島區長警告可能帶來火災。(ConEd提供)
史泰登島目前至少有11個電池儲能系統(BESS)在運轉，另有15個電池儲能計畫置於史島，此外還有10個也可能落戶史島。不久前，發生在紐約州沃里克鎮(Warwic)的電池儲能系統火災所引起人們對這些設施的安全擔憂。史島區長福塞拉(Vito Fossella)認為這是對史島居民發出了警告，他呼籲「居民和社區的安全必須放在首位」。

市樓宇局(DOB)去年批准了全市五大區的58個電池儲能系統，其中有15個將置於史泰登島；另外還有98個電池儲能系統目前正在評估中，估計其中至少有10個將設在史島。

自2022年電池儲能系統開始出現在紐約市多個社區以來，開發商和綠色能源倡導者一直將這些鋰電儲能設施稱為安靜的鄰居，是可再生能源轉型不可或缺的組成部分。

州能源研究與發展局(NYSERDA)指出，電池儲能系統對於電網現代化以及優化發電和輸電至關重要，該局還認為，「紐約州通過跨部門消防安全工作組的工作，實施了全美最嚴格的電池儲能系統標準之一，增強了電力系統的可靠性和韌性，並將社區安全放在首位」。

紐約州沃里克鎮的電池儲能系統2023年發生過兩起火災，去年12月19日又發生第三起火災。

過去兩年，史島居民和區政府官員卻對這些設施的選址日益擔憂，社區委員會投票反對將其建在食品店和商店附近，民選官員也對在住宅區內建這些設施的申請喊停。

史島區長福塞拉不久前針對沃里克鎮的BESS火災表示，這應該給紐約市居民敲響警鐘，「多年來我們一直警告說，電池儲能系統存在危險，一旦著火，火勢會持續數天，並釋放有毒氣體，而且這些設施在各種情況下都容易著火，包括遇到水災。不幸的是，我們的擔憂再次成真」。

福塞拉呼籲修改紐約州法律和紐約市分區條例，將商業區和工業區的安全距離增加到250呎，住宅區和混合用途區的安全距離增加到1000呎。

紐約州 紐約市 史泰登島

