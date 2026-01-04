皇后區元旦清晨車禍1死1重傷 行人安全拉警報

法拉盛街頭當地交通繁忙，行人與各類車輛混行的情況時有所見。(記者戴慈慧╱攝影)

元旦清晨，皇后區 北可樂娜(Corona)102街與37大道路口發生嚴重肇逃事故，造成一死一重傷，嫌犯肇事後未停車即逃逸。而該路口是不少居民往返法拉盛 、可樂娜與傑克森高地(Jackson Heights)的必經路段，事故發生在新年首日，也讓社區對日常步行安全的隱憂再度浮上檯面。

警方表示，事故發生於1日清晨約4時5分，兩名20多歲男子在37大道橫越102街時，遭一輛沿102街南向、朝羅斯福大道方向行駛的白色SUV轎車撞上。撞擊力道猛烈，其中一名25歲男子被拋飛至路旁停放車輛下方，當場傷重不治，另一名24歲男子則倒臥路面，送往艾姆赫斯特醫院搶救。

市交通局去年發布的數據顯示，2025年紐約市交通死亡人數創下有紀錄以來新低，其中皇后區全年死亡人數較前一年下降約23%，被視為「零死亡願景」(Vision Zero)政策推動以來的重要成果之一。不過，數據同時也顯示，皇后區仍是全市交通事故相對密集的行政區之一，行人與車輛事故多集中於人口密集、道路寬廣的區域。

民間團體整理的資料指出，布碌崙 (布魯克林)與皇后區長期因道路設計以車流效率為主、車速偏快，加上行人、自行車與公車使用者眾多，使部分路段即便事故件數未必最高，但一旦發生事故，往往傷亡嚴重。市府列出的優先改善走廊中，包含可樂娜與傑克森高地在內的中部皇后區，多條主要幹道仍被歸類為高傷亡走廊。

許多餐飲、工地、照護與清潔等行業勞工，通勤時段往往落在清晨或深夜。這些非尖峰時段雖然車流相對較少，但居民普遍反映，車速偏快、駕駛警覺性不足，加上部分路口照明有限、行人號誌秒數短，使步行風險不減反增。像102街與37大道或北方大道這類需一次穿越多線車道的路口，轉彎車流密集，行人與車輛衝突點多，一旦發生闖燈或未禮讓行人情況，後果往往難以挽回。

居住在法拉盛的徐先生表示，由於汽車購置與維修成本高，多年前已將車賣掉，日常通勤多仰賴大眾運輸或步行。他指出，在法拉盛與周邊社區行走時，經常看到行人與車輛搶道的情況，除了汽車違規右轉外，自行車與機車突然加速、鑽縫通行的行為，也讓行人難以預判動向。

官方數據顯示事故總量下降，卻未必完全反映基層居民的實際感受。對不少家庭而言，一起發生在熟悉路口的致命事故，足以動搖對整條通勤路線的安全信任，也讓清晨與夜間步行成為不得不承擔的風險。