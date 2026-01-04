我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

皇后區元旦清晨車禍1死1重傷 行人安全拉警報

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛街頭當地交通繁忙，行人與各類車輛混行的情況時有所見。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛街頭當地交通繁忙，行人與各類車輛混行的情況時有所見。(記者戴慈慧╱攝影)

元旦清晨，皇后區北可樂娜(Corona)102街與37大道路口發生嚴重肇逃事故，造成一死一重傷，嫌犯肇事後未停車即逃逸。而該路口是不少居民往返法拉盛、可樂娜與傑克森高地(Jackson Heights)的必經路段，事故發生在新年首日，也讓社區對日常步行安全的隱憂再度浮上檯面。

警方表示，事故發生於1日清晨約4時5分，兩名20多歲男子在37大道橫越102街時，遭一輛沿102街南向、朝羅斯福大道方向行駛的白色SUV轎車撞上。撞擊力道猛烈，其中一名25歲男子被拋飛至路旁停放車輛下方，當場傷重不治，另一名24歲男子則倒臥路面，送往艾姆赫斯特醫院搶救。

市交通局去年發布的數據顯示，2025年紐約市交通死亡人數創下有紀錄以來新低，其中皇后區全年死亡人數較前一年下降約23%，被視為「零死亡願景」(Vision Zero)政策推動以來的重要成果之一。不過，數據同時也顯示，皇后區仍是全市交通事故相對密集的行政區之一，行人與車輛事故多集中於人口密集、道路寬廣的區域。

民間團體整理的資料指出，布碌崙(布魯克林)與皇后區長期因道路設計以車流效率為主、車速偏快，加上行人、自行車與公車使用者眾多，使部分路段即便事故件數未必最高，但一旦發生事故，往往傷亡嚴重。市府列出的優先改善走廊中，包含可樂娜與傑克森高地在內的中部皇后區，多條主要幹道仍被歸類為高傷亡走廊。

許多餐飲、工地、照護與清潔等行業勞工，通勤時段往往落在清晨或深夜。這些非尖峰時段雖然車流相對較少，但居民普遍反映，車速偏快、駕駛警覺性不足，加上部分路口照明有限、行人號誌秒數短，使步行風險不減反增。像102街與37大道或北方大道這類需一次穿越多線車道的路口，轉彎車流密集，行人與車輛衝突點多，一旦發生闖燈或未禮讓行人情況，後果往往難以挽回。

居住在法拉盛的徐先生表示，由於汽車購置與維修成本高，多年前已將車賣掉，日常通勤多仰賴大眾運輸或步行。他指出，在法拉盛與周邊社區行走時，經常看到行人與車輛搶道的情況，除了汽車違規右轉外，自行車與機車突然加速、鑽縫通行的行為，也讓行人難以預判動向。

官方數據顯示事故總量下降，卻未必完全反映基層居民的實際感受。對不少家庭而言，一起發生在熟悉路口的致命事故，足以動搖對整條通勤路線的安全信任，也讓清晨與夜間步行成為不得不承擔的風險。

皇后區 法拉盛 布碌崙

上一則

新澤西州破獲跨州賣春按摩院 起訴5華人

下一則

曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點
紐約象棋總會「車輪戰」友誼賽 社區棋手紛切磋

紐約象棋總會「車輪戰」友誼賽 社區棋手紛切磋
法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

2025-12-28 07:40

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境