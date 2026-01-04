長島納蘇郡3個月3度查獲色情按摩店 逮捕3華人

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
長島按摩店取締活動中被捕的41歲楊艷瓊。(納蘇郡警方提供)
長島納蘇郡警方表示，當地希克斯維爾百老匯(Broadway)55B號的一間按摩店，近三個月內再度被查獲涉及非法性交易與違規按摩服務。警方於近日展開行動，拘捕第三名涉案人士。

警方指出，最新一次行動發生於1日下午約1時30分，地點為「Yan Spa」。經調查，警方認定該場所再度從事非法按摩及性交易活動，遂拘捕47歲女子周春紅(Chunhong Zhou，音譯，下同)。

警方表示，周女被控賣春及未經授權從事專業行為(Unauthorized Practice of a Profession)。她在取得到庭通知書後獲釋，但隨後被美國移民與海關執法局(ICE)接手，進入遣返程序。

警方指出，這是該按摩店在短短三個月內的第三起相關案件。去年10月30日下午約3時32分，警方曾對同一地點展開調查，並拘捕41歲的楊艷瓊(Yanqiong Yang)及39歲的顏斌(Bin Yan)，兩人均登記住址在皇后區法拉盛

警方當時表示，調查同樣發現該店涉及非法按摩及性交易行為。楊女被控未經授權從事專業行為，並獲發到庭通知書，案件預定於去年11月在第一區法院過堂；顏女則被控未經授權從事專業行為及賣春。警方其後確認顏女非法滯留美國，已將其移交移民執法單位處理。

長島按摩店取締活動中被捕的顏斌。(納蘇郡警方提供)
移民 長島 法拉盛

