華埠保險箱失竊案 工商銀行：暫未發現異常

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦報失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)中國工商銀行(ICBC)在聖誕節 前，有三名華婦報案稱其租用保險 箱內的財物丟失，合計損失近80萬元，銀行回應稱未有異常。工商銀行還於30日再發聲明，表示相關報導刊出後已有逾千名客戶到場成功查驗，惟報案人不滿銀行說法。

工商銀行30日發予本報的聲明表示，「以客戶為先始終是本行一貫且堅定的承諾。自上周相關媒體報導刊出以來，本行已透過延長營業時間，協助客戶查驗其保險箱內的物品。」過往數個工作日，有大量民眾前往查驗自己所租保險箱，隊伍一度包圍街角，部分時段甚至需取號等候。

根據工商銀行的消息，截至30日下午，已有超過1200名客戶在華埠分行完成檢查，未有任何客戶通報財物遺失。聲明還寫道，「本行重申，開啟保險箱必須同時具備客戶鑰匙及銀行鑰匙。本行分行一向維持嚴格的作業程序，包括客戶身分核驗及進出登記，以確保僅有客戶本人可存取其保險箱。」

對此，報案人之一、62歲的黃女士則表示，她對銀行的說法並不認同，認為相關回應仍無法解釋其保險箱內財物消失的原因。她說，「我不管銀行怎麼說，我的錢財確實丟失，這就是事實。我沒有必要捏造此事，更願意以自己過去數十年的為人信用作擔保。」

據市警(NYPD)紀錄，黃女士在23日報失價值20萬元現金、10萬元的手表，以及8萬元的珠寶。後在24日，另有兩名71歲和69歲的女性受害者，分別報稱12萬元現金及價值8萬元的珠寶，和價值4萬8000元的金幣及價值15萬元的珠寶被取走。知情人表示，另外兩名受害者均為林姓女士。

黃女士還表示，自事發當日和銀行溝通後，對方至今未與自己聯絡討論善後事宜。據黃女士，23日銀行曾以「不可能發生」為由否認失竊。她說，目前正尋找更多受害者，不排除將發起集體訴訟並投訴至聯邦機構以保障自身權益。

因保險箱沒有撬鎖或破壞痕跡，黃女士懷疑嫌犯為銀行「內鬼」，希望銀行協助追回損失和如數賠償。儘管如此，此類「保險箱」多僅起「保管」作用，銀行和聯邦或並不為保險箱內物品的價值提供保障。