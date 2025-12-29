法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元

圖中顯示的包括法拉盛市中心在內的部分地段，符合條件的房主可免費申請更換家中的鉛水管線。(取自黃敏儀辦公室)

近期對紐約市 飲用水的抽樣檢測顯示，皇后區 是紐約市五大區中自來水含鉛測試呈陽性最多的地區，市環境保護局(DEP)為此在包括法拉盛 市中心在內的部分地段推出新計畫，幫助房主免費更換家中的鉛水管線，降低接觸有害鉛的風險。法拉盛市議員黃敏儀呼籲有需要的民眾切勿錯過此次機會，此舉可節省自行更換的1萬多元。

近期對紐約市飲用水的抽樣檢測顯示，皇后區是紐約市五大區中自來水含鉛測試呈陽性最多的地區。(美聯社)

紐約市的自來水本身不含鉛，但若居民的水管線中(water service line)含鉛，可能會增加透過飲用水接觸鉛的風險。通常，水管線由房東負責維護、修理或更換，更換費用或可達1萬元以上。市環保局目前在包括法拉盛部分地段在內的兩個社區，推出免費更換鉛水管計畫，幫助房主將可能有害的鉛水管更換為新的銅管(copper line)。

房主屆時無需額外支付水費或地稅。據悉，更換水管則通常需一至兩天，約兩周後，承包商將返回進行必要的人行道和街道修復。該免費計畫還提供一年的保固。

數據顯示，在過去十年，居民寄送至市環保局檢測的家用水質試劑盒，有超過三分之一檢出不同程度的鉛含量，在自來水含鉛測試中，皇后區的陽性比率為所有區最高。紐約市目前約有超過11萬9000條私有地下水管服務線為鉛製。

根據黃敏儀辦公室，市環保局及承包商P&TII代表目前正在法拉盛指定區域進行宣傳。她強烈建議符合資格的居民把握這個難得的機會，免費更換水管。查詢是否符合更換鉛管並報名，請移步市環保局官方網站https://www.nyc.gov/site/dep/water/lead-service-line-replacement-signup.page。查詢家中是否仍在使用鉛水管，請移步https://shorturl.at/NhCY6。