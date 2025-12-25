玩具包裹藏850隻活烏龜要走私香港 布碌崙華男判兩年

林男因以玩具為名義走私烏龜遭判刑兩年，並將箱內的烏龜綑綁以膠帶固定，塞進打結的襪子或尿布裡裝箱，他亦試圖運送包含相當稀有的科拉泥龜(Cora mud turtles)包裹。(紐約西區聯邦法院)

紐約州水牛城聯邦法庭24日判處涉走私烏龜、蛇類與蜥蜴的布碌崙(布魯克林)中國籍男子林偉強(Wei Qiang Lin，音譯)兩年有期徒刑，並查扣林男遭逮時身上所有的2339元。檢方指出，林男在將這些活體動物出口至香港 前，刻意將內容物虛報為玩具，已經違反保護野生動物的「雷斯法」(Lacey Act)。

今年8月，執法人員在皇后區甘迺迪機場(JFK airport)的邊境 盤查時，截獲裝有約850隻東部箱龜(Eastern box turtle)和三趾箱龜的220個包裹，估計市價為140萬元。而林男在出口前將箱內物品標示為「塑膠動物玩具」名義，並將箱內的烏龜綑綁以膠帶固定，塞進打結的襪子或尿布裡裝箱。

根據法院文件指出，檢方循線查獲林男作案期間約在2023年8月至2024年11月期間，此外，他也曾試圖出口受保護的阿布羅尼亞蜥蜴(Abronia lizards)，以及具有毒性的綠樹蝮蛇與棕櫚坑蝮蛇(green tree vipers、palm pit vipers)等11個包裹。

上述野生動物均受「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護。美國漁業與野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)人員亦攔截到林男所寄送、內含稀有科拉泥龜(Cora mud turtles)的包裹。水牛城動物園隨後利用查扣的烏龜，成立該物種史上首個保育保證族群(assurance colony)，將其作為復育來源。

美國國家野生動物聯合會(National Wildlife Federation)指出，東部箱龜是野外最常見的龜類之一，但因棲息地喪失、遭車輛撞擊以及寵物 交易等原因，此種烏龜已經瀕臨滅絕並列為保護物種。分布在美國南部與中部的三趾箱龜，也因開發造成的棲息地喪失以及寵物貿易的影響，亦被歸為瀕臨物種。但由於兩種烏龜鮮豔的斑紋，在中國與香港等海外寵物市場相當熱門。