我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

紐約長島79歲失智婦失蹤多日 議員、警方與華社持續尋人

紐約長島79歲失智婦失蹤多日 議員、警方與華社持續尋人

記者高雲兒／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
失蹤當日下午3時41分，徐婦曾出現在距住家約一哩外的住宅附近。(徐世華家屬提供)
失蹤當日下午3時41分，徐婦曾出現在距住家約一哩外的住宅附近。(徐世華家屬提供)

長島大頸(Great Neck)79歲失智症婦人徐世華(Shi Hua Xu)自本周二16日下午離家後至今仍下落不明。家屬表示，徐婦已失蹤多日，加上近日天氣寒冷且降雨不歇，令家人十分憂心，目前警方、家屬及社區目前持續展開搜尋。長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)表示，至今仍未掌握確切行蹤，呼籲民眾協助留意並提供線索。

徐世華與丈夫及兒子同住於大頸Oakley Street一棟多代同堂住宅。其兒子錢志博表示，母親患有阿茲海默症，但身體狀況尚可，平日活動量大，經常外出散步。家中通常會讓她隨身攜帶定位裝置，因此過去即使短暫走失，也能迅速找回。

錢志博說，徐婦於16日下午約3時06分獨自離家，當天未攜帶手機，也剛好未穿著內嵌Apple AirTag定位裝置的新運動鞋，導致家屬無法即時掌握其位置。家屬事後從鄰居的監控畫面中確認，失蹤當日下午3時41分，徐婦曾出現在距住家約一哩外的住宅附近。

據悉，徐婦過去曾有一次離家長達11至12小時，最終自行返家，但此次已連續失蹤多日，加上近日天氣寒冷且多雨，令家屬十分憂心。錢志博說，社群平台上曾有民眾於周三回報，在北大頸(North Great Neck)靠近金斯角(Kings Point)Steamboat Road一帶，見過外貌相似的長者，但相關資訊尚未獲警方證實。

據悉，徐世華身高約5呎，體重約95磅，能說少量英語，主要使用普通話，亦會說寧波話，失蹤時身穿紅色外套。

連日來，家屬在警方協助下，並與華人社團、社區居民合作，廣發尋人傳單給外送員、郵差及附近住戶，同時呼籲居民檢查自家庭院、棚屋或其他可供避雨的空間，以防徐婦因天氣惡劣而暫時躲藏。

當地醫院劉巧怡表示，自己已透過臉書、Instagram及微信群組發布尋人訊息，並前往可能出現的區域協助查找，同時也與大頸華人社團保持聯繫，擴大社區協尋網絡。錢志博呼籲，若民眾曾在相關地區見過符合描述的長者，請立即聯絡警方或家屬，協助早日尋回失蹤婦人。

任何人若有相關線索，請立即撥打 911，或聯絡納蘇郡警察局第六分局：(516) 573-7347。

紐約大頸一名79歲婦女走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）
紐約大頸一名79歲婦女走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）

長島 華人 微信

上一則

紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男

下一則

斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間

番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
公園猥褻未成年人 大頸60歲華男被捕

公園猥褻未成年人 大頸60歲華男被捕
聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整

聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整
美亞攜手華盟 推動華社食品發放

美亞攜手華盟 推動華社食品發放

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

超人氣

更多 >
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底