被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

紐約市一名中國籍父親鄭飛(姓名皆音譯)與六歲兒子鄭元鑫(Yuanxin)日前被被移民 與海關執法局(ICE )探員逮捕並分開關押的事件，近來有新進展；聯邦指出，目前父子倆已經團聚，並安排很快將會一同被遣返 回中國。

據「紐約時報」報導，國土安全部發言人麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)已證實這項消息，並說道「我們很高興能夠將這個家庭送回他們的祖國。」

據悉，自父子倆11月26日被捕後，鄭飛一直被關押在上州的橙郡(Orange)移民拘留所，該處與ICE簽有合同，用於關押被拘留的移民；他的兒子期間則被安置在「難民安置辦公室」(Office of Refugee Resettlement)之下，該機構負責接手ICE拘留的「無成人陪伴的未成年者」。

17日，ICE的被拘留者查詢系統顯示鄭飛已被轉移出拘留所，但未列出新的關押地點，直到18日時，鄭飛的名字已不再出現在系統中，這意味著他已經不在ICE的拘押下。

據報道，鄭飛父子倆於今年春季入境美國尋求庇護，之後兩度被關押在德州的家庭ICE拘留中心，在11月被捕時，兩人在獲得假釋後短暫被釋放一個月左右；「第一次被拘留時，他(鄭飛)還抱有希望」，一名同樣來自中國的鄭飛友人表示，兩人是在長島市的一處收容所相識，「但第二次時，情況完全不同。」

該名友人透露，鄭飛今年8月首次被捕以來，他一直與鄭飛的妻子保持聯絡，過去幾個月兩人的對話多半圍繞著恐懼與無助，不知眼下如何是好、如何找律師、進行法律程序等，「他第二次被捕時，我腦中只浮現一個詞：災難」，而當得知父子倆骨肉分離時，「我腦中又出現另一個詞：等。因為我們什麼也做不了。」

友人說，鄭飛的妻子是從紐約一名律師口中得知丈夫被遣返的消息，他從兩人通話的語氣中聽得出她很絕望，不知道接下來該怎麼辦，「但她同時又很清醒，只是擔心未來的生活會是什麼樣子，思考丈夫要如何謀生、她該如何在他回來後支持他、幫助他度過難關。」

曾透過電話與親自探訪與鄭飛保持聯繫的志工斯佩克特(Jennie Spector)表示，在父子分離期間，鄭飛僅成功與兒子通上兩次電話，且從未被告知孩子的具體去向；「這是一個想要為社區做出貢獻的家庭，一個聰明、渴望接受良好教育的孩子，以及一位希望孩子能有更好未來、願意努力工作的父親」，斯佩克特說，然而父子倆被剝奪了機會，「只因為我們破碎且具有懲罰性的移民制度，已經被設計成可能製造傷害的制度。」