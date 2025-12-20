公園猥褻未成年人 大頸60歲華男被捕

長島一名華男因涉嫌在公園內對未成年人作出猥褻行為，近日被警方逮捕。(納蘇郡警局提供)

據納蘇郡警局第六分局探員通報，一名大頸(Great Neck)華人 男子因涉嫌在公園內對未成年人作出猥褻行為，已於近日被警方逮捕。

警方表示，該案件發生於17日下午約4時40分，地點位於羅素花園(Russell Gardens)的丹尼爾伯格紀念公園(Daniel J. Berg Memorial Park)。據警方調查，當時一名15歲少年正在公園內牽狗散步，行經公園入口時注意到一名陌生男子。

當該名少年從該男子身旁走過時，對方突然拉扯腰帶，並朝他暴露生殖器。少年隨即離開公園返家，並將情況告知母親，家屬隨後報警。警方展開調查後，確認嫌犯為60歲的楊華(Hua Yang，姓名皆音譯)，他報住在Clent Road 15號，並在其家中將人逮捕。

警方指出，楊男目前被控「公共猥褻」(Public Lewdness)及「危害兒童福祉」(Endangering the Welfare of a Child)兩項罪名，將於在罕普斯狄鎮(Hempstead)第一地方法院提訊。警方目前也試圖收集更多線索，呼籲曾遭遇類似事件的民眾，聯繫納蘇郡滅罪熱線至1(800)244-TIPS(8477)，來電可匿名。