我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)

皇后區法拉盛日前發生一起校園附近的暴力搶劫事件，一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷。警方正追緝五名涉案嫌犯，並呼籲民眾提供線索協助破案。

市警109分局表示，案發於11月23日晚間約7時30分，地點位於P.S. 020 John Bowne小學後方的校區。當時受害少年獨自在校園內活動，突然遭到至少五名年輕男子包圍。

警方指出，其中一名嫌犯亮出刀具，刺傷少年左臂，其餘嫌犯則對他拳打腳踢，並搶走其隨身攜帶的Apple AirPods與錢包，失竊財物總值約455元。嫌犯得手後隨即沿Sanford Avenue向西逃逸，朝凱辛納大道(Kissena Boulevard)及緬街方向離開現場。

受害少年事後由緊急醫療人員送往醫院治療，警方表示，目前傷者情況穩定，已無生命危險。

警方已公布多張監視器畫面，盼能協助辨識嫌犯身分。根據描述，五名嫌犯皆為年輕男性、膚色較淺。其中一人染金色頭髮，身穿黑色外套、白色連帽衫、黑色長褲及白色運動鞋；另一人穿著胸前印有「1977」字樣的黑色連帽衫；其餘嫌犯則身著深色冬季外套，外型相近。

警方將此案列為持刀傷害及搶劫案件調查，並呼籲知情民眾提供線索。凡提供有效資訊協助破案者，可獲最高3500元獎金。民眾可致電警方犯罪線索熱線800-577-TIPS（8477），亦可透過NYPD Crime Stoppers網站或社群平台匿名舉報，警方將嚴格保密。

皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布...
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布...
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布...
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布...
皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)

法拉盛 皇后區 辛納

上一則

加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

下一則

國安官員洩密案擴大 2華裔遭訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

霍楚簽署亞太裔教育平權法案 推動AANHPI歷史納入課綱

霍楚簽署亞太裔教育平權法案 推動AANHPI歷史納入課綱
從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛
黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安

黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安
弘一大師誕生145周年紀念活動 1月法拉盛登場

弘一大師誕生145周年紀念活動 1月法拉盛登場

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」