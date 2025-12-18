法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌

皇后區法拉盛校園發生一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷，警方公布監視器畫面籲民眾提供線索。(圖取自NYPD)

皇后區法拉盛 日前發生一起校園附近的暴力搶劫事件，一名17歲少年在校園內遭多名年輕男子圍毆並持刀刺傷。警方正追緝五名涉案嫌犯，並呼籲民眾提供線索協助破案。

市警109分局表示，案發於11月23日晚間約7時30分，地點位於P.S. 020 John Bowne小學後方的校區。當時受害少年獨自在校園內活動，突然遭到至少五名年輕男子包圍。

警方指出，其中一名嫌犯亮出刀具，刺傷少年左臂，其餘嫌犯則對他拳打腳踢，並搶走其隨身攜帶的Apple AirPods與錢包，失竊財物總值約455元。嫌犯得手後隨即沿Sanford Avenue向西逃逸，朝凱辛納 大道(Kissena Boulevard)及緬街方向離開現場。

受害少年事後由緊急醫療人員送往醫院治療，警方表示，目前傷者情況穩定，已無生命危險。

警方已公布多張監視器畫面，盼能協助辨識嫌犯身分。根據描述，五名嫌犯皆為年輕男性、膚色較淺。其中一人染金色頭髮，身穿黑色外套、白色連帽衫、黑色長褲及白色運動鞋；另一人穿著胸前印有「1977」字樣的黑色連帽衫；其餘嫌犯則身著深色冬季外套，外型相近。